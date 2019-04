Ebolabestrijders in Oost-Congo gehandicapt door tekort aan tests

De strijd tegen het ebolavirus in Oost-Congo verloopt met de handen op de rug. Vaccins liggen klaar, maar de even cruciale diagnostische tests zijn moeilijk aan te voeren.

Met meer dan duizend besmettingen en een mortaliteit van ruim 60 procent is de ebola-uitbraak in Noord-Kivu nu al de tweede ergste ooit, na de mega-epidemie in Guinee, Liberia en Sierra Leone die tussen eind 2014 en midden 2016 circa 11.500 slachtoffers eiste.

...