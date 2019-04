Ebolacrisis in Congo nog niet onder controle: 'De hele aanpak moet anders'

Ze heeft centen, een vaccin en veelbelovende geneesmiddelen. En toch slaagt de internationale gemeenschap er niet in de ebolacrisis in Noord-Kivu in te dijken. 'Het is tijd voor een menselijker aanpak', zegt ebolaspecialiste Hilde De Clerck.

De ebola-uitbraak in Oost-Congo raakt maar niet onder controle. Na de eerste diagnose in augustus 2018 werd nochtans massaal gemobiliseerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Internationale Rode Kruis, de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Artsen Zonder Grenzen, Alima: allemaal sprongen ze in de bres om de Congolese gezondheidsdiensten te helpen met het indijken van de epidemie. Toch werd vorige week de kaap van 1000 besmettingen gerond. Dat is nog altijd klein bier vergeleken met de ebola-epidemie die van eind 2014 tot halfweg 2016 woedde in West-Afrika. In Guinee, Liberia en Sierra Leone werden toen 28.500 besmettingen en 11.500 doden geteld.

...