De uitbraak van ebola in Guinee en de Democratische Republiek Congo is nog niet onder controle. Er zijn te weinig vaccins, zo heeft Gueye Abdou Salam, de regionale directeur voor noodhulp van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), op een onlinebriefing in Genève gezegd.

Bij vroegere uitbraken zijn mensen die contact hadden met besmette patiënten, met goed resultaat ingeënt. Het vaccin moet op min 80 graden bewaard worden, wat logistiek ingewikkeld is.

In Guinee lag het aantal ebolagevallen vrijdag op achttien, in Congo op elf. Honderden contacten worden opgevolgd en er wordt zo breed mogelijk gevaccineerd, zei Michel Yao, WHO-directeur voor strategische operaties.

Toch kan men niet zeggen wanneer de uitbraak volledig onder controle zal zijn, onder meer dus bij gebrek aan vaccindosissen. Maar dat is niet de enige reden. De gezondheidsdiensten en bevolking in Congo zijn door eerdere uitbraken goed voorbereid en geïnformeerd. Daar worden dagelijks ongeveer 150 mogelijke ebolagevallen gemeld, die meteen onderzocht worden. In Guinee zijn er slechts tien meldingen per dag, dat moeten er duidelijk meer worden.

Veel voorkomende uitbraken van dergelijke besmettingen zijn terug te voeren op nauwer contact tussen de mens en wilde dieren, zei Ibrahima Soce Fall, adjunct-directeur bij de WHO. De mens dringt het leefgebied van de dieren binnen met het rooien van woud en mijnbouw. In West-Afrika stierven in 2014-2016 11.000 mensen aan ebola. In het oosten van Congo werd in juni 2020 een twee jaar durende ebola-epidemie beëindigd verklaard die 2.299 mensen het leven kostte. Een besmetting met ebola leidt tot hoge koorts en inwendige bloedingen, en is levensbedreigend.

Bij vroegere uitbraken zijn mensen die contact hadden met besmette patiënten, met goed resultaat ingeënt. Het vaccin moet op min 80 graden bewaard worden, wat logistiek ingewikkeld is. In Guinee lag het aantal ebolagevallen vrijdag op achttien, in Congo op elf. Honderden contacten worden opgevolgd en er wordt zo breed mogelijk gevaccineerd, zei Michel Yao, WHO-directeur voor strategische operaties. Toch kan men niet zeggen wanneer de uitbraak volledig onder controle zal zijn, onder meer dus bij gebrek aan vaccindosissen. Maar dat is niet de enige reden. De gezondheidsdiensten en bevolking in Congo zijn door eerdere uitbraken goed voorbereid en geïnformeerd. Daar worden dagelijks ongeveer 150 mogelijke ebolagevallen gemeld, die meteen onderzocht worden. In Guinee zijn er slechts tien meldingen per dag, dat moeten er duidelijk meer worden. Veel voorkomende uitbraken van dergelijke besmettingen zijn terug te voeren op nauwer contact tussen de mens en wilde dieren, zei Ibrahima Soce Fall, adjunct-directeur bij de WHO. De mens dringt het leefgebied van de dieren binnen met het rooien van woud en mijnbouw. In West-Afrika stierven in 2014-2016 11.000 mensen aan ebola. In het oosten van Congo werd in juni 2020 een twee jaar durende ebola-epidemie beëindigd verklaard die 2.299 mensen het leven kostte. Een besmetting met ebola leidt tot hoge koorts en inwendige bloedingen, en is levensbedreigend.