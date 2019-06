Duizenden Venezolanen halen voedsel en medicijnen in Colombia na heropening grens

Duizenden Venezolanen zijn zaterdag naar Colombia getrokken nadat de grens tussen beide landen weer geopend werd, om voedsel en medicijnen in te slaan. Het was lang aanschuiven om de voetgangersbrug tussen de twee buurlanden over te steken, meldt televisiezender RCN.

Venezolanen steken een brug over tussen hun thuisland en Colombia, 8 juni 2019 © Belga

Veel Venezolanen lijden onder een tekort aan levensmiddelen vanwege de zware economische en politieke crisis in het land. Er kan bijna geen voedsel of medicatie meer worden ingevoerd door een tekort aan buitenlandse valuta. President Nicolas Maduro kondigde vrijdag aan dat Venezuela gedeeltelijk de grenzen met Colombia heropent, bijna vier maanden na het sluiten ervan vanwege een dispuut met Bogota over humanitaire hulp. Venezuela's zelfverklaarde interim-president Juan Guaido had toen geprobeerd om hulp over de grens te brengen en dat werd door Maduro beschouwd als een voorwendsel voor militaire interventie. De grenzen met Brazilië en het Nederlandse Caribische eiland Aruba werden een maand geleden al heropend. De verklaring van Maduro over de heropening van de grenzen kwam er enkele uren nadat de VN bekendmaakten dat sinds november meer dan een miljoen Venezolanen het land, dat een ernstige economische en politieke crisis doormaakt, hebben verlaten. Lees ook: Verslag uit de Venezolaanse hel: bedrijven hopen op een mirakel