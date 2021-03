Duizenden mensen hebben zondag, een dag voordat de rechtszaak begint tegen de blanke politieman die wordt beschuldigd van doodslag op de zwarte man George Floyd, gedemonstreerd in de Amerikaanse stad Minneapolis. De demonstranten droegen onder meer een replica-doodskist die bedekt was met rode rozen.

De betogers waren vooral stil en riepen af en toe 'geen gerechtigheid, geen vrede!'.

Floyd (46) stierf op 25 mei 2020 tijdens zijn arrestatie in Minneapolis. Hij werd ervan beschuldigd een vals biljet van 20 dollar te hebben gebruikt. De man werd in de handboeien geslagen en door drie agenten tegen de grond gehouden. Agent Derek Chauvin drukte ruim 9 minuten met zijn knie op de nek van Floyd. Zijn dood veroorzaakte in de VS een golf van protesten tegen racisme en politiegeweld.

Het proces richt zich op politieman Chauvin, tegen wie de zwaarste aanklacht is ingediend. Hij wordt verdacht van doodslag. Zijn collega's Tou Thao, J. Alexander Kueng en Thomas Lane worden verdacht van medeplichtigheid. Hun zaak wordt vanaf 23 augustus afzonderlijk behandeld, onder meer omdat men wegens covid geen te volle rechtszaal wil. De vier mannen werden een dag na de dood van Floyd ontslagen.

'Ik kan niet ademen'

Demonstranten hielden een spandoek omhoog met daarop de laatste woorden van Floyd: 'Ik kan niet ademen'. Ze liepen rond het gebouw waar maandag het proces begint. Het gerechtsgebouw is zwaarbeveiligd en omgeven door betonblokken en prikkeldraad. De autoriteiten hebben duizenden politieagenten en leden van de Nationale Garde opgetrommeld om eventuele protesten te onderdrukken. Veel demonstranten zeiden zondag dat ze vrezen dat Chauvin zal worden vrijgesproken. Ze waarschuwden dat dit niet zonder gevolgen zal blijven. 'Ik hoop dat ons rechtssysteem toestaat dat al het bewijs wordt gepresenteerd en dat we een veroordeling krijgen, maar ik verwacht het niet', vertelde Billie Jean Vanknight, een 43-jarige zwarte vrouw tegen het Franse AFP. Ze pleit voor geweldloze acties als dat gebeurt.

