is redacteur bij Knack

De Duitse bank North Channel Bank heeft een akkoord bereikt met de FOD Financiën over de terugbetaling van miljoenen euro's die onterecht door de Belgische fiscus waren uitgekeerd aan buitenlandse pensioenfondsen. Dat bevestigt de Belgische advocaat van de bank aan Knack.

Wanneer een Belgische inwoner dividenden ontvangt op de aandelen die hij bezit in Belgische bedrijven, dan gaat de belasting daarop - de zogenaamde roerende voorheffing- automatisch naar de fiscus. Maar buitenlandse pensioenfondsen gevestigd in een land waarmee België een belastingverdrag heeft afgesloten, mogen daarna de volledige teruggave van die roerende voorheffing vragen. Tussen 2012 en 2015 heeft de Belgische fiscus honderden van die terugbetalingen uitgevoerd. Maar achteraf bleek dat de aandeelhouders in kwestie waarschijnlijk geen recht hadden op de terugbetaling.

...