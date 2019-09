België betaalde ruim 208 miljoen euro roerende voorheffing terug aan buitenlandse pensioenfondsen die daar volgens de fiscus geen recht op hadden. Een Britse rechtbank bevestigt aan Knack dat recent één betrokkene is aangehouden in het kader van een Belgisch gerechtelijk onderzoek naar de vermeende fraude.

Welkom in de wondere wereld van de witteboordencriminaliteit. Het Brusselse parket voert al sinds 2015 onderzoek naar een uitgekiend mechanisme dat de Belgische schatkist in drie jaar tijd meer dan 208 miljoen euro heeft gekost. Het gaat om de terugbetaling van ingehouden roerende voorheffing op dividenden. Dat zit zo. Wanneer een Belgische inwoner dividenden ontvangt op de aandelen die hij bezit in Belgische bedrijven, gaat de belasting daarop - de zogenaamde roerende voorheffing - automatisch naar de fiscus. Maar buitenlandse pensioenfondsen gevestigd in een land waarmee België een belastingverdrag heeft afgesloten, mogen daarna de volledige teruggave van die roerende voorheffing vragen.

