De oudste zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Junior, heeft er uiteindelijk mee ingestemd om gehoord te worden door een commissie van de Amerikaanse Senaat in het kader van het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Dat hebben Amerikaanse media dinsdag gemeld.

Commissies in het Congres hebben Donald Trump Junior (41), die via de Trump Organization het vermogen van de familie beheert, in 2017 al urenlang gehoord. Maar de door de Republikeinen gecontroleerde Senaatscommissie voor Inlichtingen wil hem nu opnieuw ondervragen over de verklaringen die hij indertijd aflegde, onder meer met betrekking tot het project voor een Trump-tower in Moskou. Donald Trump Junior weigerde echter aanvankelijk, waardoor het Congres zijn onderzoeksbevoegdheid moest gebruiken om hem te convoceren.

De oudste zoon van Trump en de commissie onder leiding van de Republikein Richard Burr hebben uiteindelijk met elkaar een akkoord bereikt. Zo is afgesproken dat de hoorzitting, gepland voor juni, niet langer dan enkele uren zal duren en slechts vijf of zes onderwerpen zal behandelen.