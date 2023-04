Dode en zeven gewonden bij schietpartij in Tel Aviv

Bij een schietpartij vrijdagavond in het centrum van Tel Aviv is een Italiaanse toerist gedood en zijn zeven andere toeristen gewond geraakt. Dat hebben de Israëlische politie en de hulpdiensten gemeld. De gewonden zouden Italianen en Britten zijn, aldus lokale media.

Paramedici zeiden dat een 30-jarige man fatale schotwonden opliep bij het incident, dat plaatsvond in de buurt van de kust. Anderen raakten gewond toen een bestuurder voorbijgangers ramde met zijn auto. Volgens de politie ging de auto over de kop. Een politieagent zag dat de bestuurder een pistool probeerde te trekken. Toen schoot hij hem neer. Volgens de nieuwssite ynet was de dader een Israëlische Arabier.

Premier Benjamin Netanyahu heeft de Israëlische politie bevolen “om alle reserve-eenheden van de grenspolitie te mobiliseren, en het leger om extra troepen te mobiliseren om terroristische aanslagen het hoofd te bieden”, aldus een functionaris.

Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken schreef op Twitter: “Horrror en diepe ontsteltenis over de laffe aanslag in Tel Aviv.” Het incident komt nu de spanningen in de regio weer hoog oplopen. Vorige maand werd een man gedood en raakten twee anderen gewond bij een aanslag door een Palestijn in het centrum van Tel Aviv.