'Dit is het begin van de tweede golf van de Arabische revolutie'

Het rommelt in Sudan, Algerije, Egypte en zelfs in Saudi-Arabië. 'We maken exact hetzelfde mee als in 2011', zegt Midden-Oostenkenner Koert Debeuf. 'Mocht Algerije in chaos verzanden, dan zou dat catastrofaal zijn voor Europa.'