Algerijns president Bouteflika streeft dan toch geen vijfde mandaat na

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika ziet af van een vijfde termijn als president. Dat heeft het officiële nieuwsagentschap APS gemeld. Daarmee lijkt de president eindelijk toe te geven aan het protest dat al enkele weken in de Algerijnse straten weerklonk.

'Geen vijfde termijn, eh Bouteflika!', klonk het sinds het begin van maart in de straten van Algiers en andere grote steden. Bouteflika is al president van het Noord-Afrikaanse land sinds 1999. Voor een groeiend aantal Algerijnen is dat al meer dan genoeg geweest.

Bouteflika was zondag teruggekeerd naar Algiers uit Genève waar hij 'regelmatige medische controles' onderging.

Lees ook: Wat is er aan de hand in Algerije?

Tijdens zijn verblijf in Zwitserland was er zelfs een verzoek ingediend bij het Zwitserse gerecht om de Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika onder curatele te zetten, omdat hij gemanipuleerd zou worden door zijn entourage. In Algerije werd de voorbije twee weken luidkeels geprotesteerd tegen de 82-jarige Bouteflika.

Heel wat winkels en markten in de hoofdstad Algiers bleven dicht sinds het begin van maart. De straten lagen er verlaten bij. Ook grote staats- en particuliere ondernemingen werden door de staking getroffen.De staking was gericht tegen de nieuwe kandidatuur van de hoogbejaarde staatsleider bij de presidentsverkiezing in april.

Bij een betoging van honderdduizenden mensen in Algiers op 8 maart raakten zelfs meer dan honderd mensen gewond. Sommige mensen raakten gewond door stenen en rubberen kogels, terwijl anderen bevangen werden door het traangas dat de veiligheidsdiensten gebruikten. Ook in de provincies Batna, Bouira, Skikda en M'Sila braken er protesten uit. In de hoofdstad Algiers werden 195 betogers gearresteerd.

Lees ook: Hij werd bekend door het betalen van nikabboetes in Europa, nu wil hij Algerijns president worden

De manifestanten hadden zich verzameld in het centrum van Algiers om de Algerijnse Constitutionele Raad aan te sporen de kandidatuur van de president niet aan te nemen. Al zwaaiend met Algerijnse vlaggen scandeerden de demonstranten 'Geen vijfde termijn, eh Bouteflika!'.

Eerder had de president beloofd, dat als hij zou verkozen worden, hij een reeks hervormingen door zou voeren, maar die belofte kon de demonstranten in de straten van Algiers niet meer overtuigen.