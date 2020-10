De aftredende president van Guinee, Alpha Condé, heeft de presidentsverkiezingen gewonnen met 59,49 procent van de stemmen, zo heeft de kiescommissie zaterdag bekendgemaakt. Hij haalt daarmee een derde omstreden mandaat binnen.

Zijn belangrijkste uitdager, Cellou Dalein Diallo, die zich nog voor de bekendmaking van de uitslag tot winnaar had uitgeroepen, kreeg volgens de kiescommissie 33,5 procent van de stemmen.

De politie was talrijk en zichtbaar aanwezig in de hoofdstad Conakry op het moment van de bekendmaking van de uitslag. De jongste dagen kende Guinee een escalatie van postelectoraal geweld waarbij zeker een tiental doden vielen.

Protest

De mogelijkheid van een derde opeenvolgende mandaat voor de 82-jarige Condé lokte gedurende een jaar protest uit waarbij tientallen burgers werden gedood. Er werd dan ook gevreesd voor een uitbarsting van geweld rond de stembusgang in een land waar het wel vaker tot bloedige politieke confrontaties komt.

In maart had de aftredende president een nieuwe grondwet voorgesteld, waarin hij er zich toe verbond het land te moderniseren, maar die ook het mandaat van de president niet langer beperkt tot twee opeenvolgende termijnen.

Brussel

Aan de Guinese ambassade in Schaarbeek zijn zaterdagmiddag tien personen opgepakt omdat ze een niet-aangekondigde betoging hielden en schade toebrachten aan het gebouw. Dat meldt de lokale politie van de zone Brussel Noord. De voorbije dagen is het aan de ambassade en in de Europese wijk al herhaaldelijk tot opstootjes gekomen met Guinese onderdanen die betogingen houden. De actievoerders betogen uit onvrede over het verloop van de presidentsverkiezingen in het Afrikaanse land, waar oppositiepartij UFDG beweert het slachtoffer te zijn van fraude.

