Derde mandaat voor Chinese leider Xi Jinping omringd door loyalisten

De Chinese president Xi Jinping onthulde zondag een nieuw leiderschapsteam samengesteld uit loyalisten. Zelf krijgt hij zoals verwacht een derde termijn als leider van het land. Dat is zondag bevestigd na de eerste vergadering van een herschikt Centraal Comité van de Communistische Partij van China.

Xi werd in een stemming achter gesloten deuren voor nog eens vijf jaar herbenoemd als secretaris-generaal van de partij. De procedure was slechts een formaliteit, maar stelt Xi Jinping in staat een derde en nooit eerder geziene presidentiële termijn van vijf jaar te krijgen in maart volgend jaar volgens persagentschap Belga. Hij staat bekend als de machtigste leider sinds Mao Zedong, de grondlegger van het communistische China.

Daarna liep Xi de Grote Hal van het Volk in, gevolgd door de leden van het Centraal Comité van de Communistische Partij – de top van het Chinese leiderschap – in dalende volgorde volgens het Japanse persagentschap Nikkei Asia:

Li Qiang, het partijhoofd van Shanghai, was het eerste lid na Xi dat een zaal vol journalisten binnenliep, Dit gaf al een stevige hint over wie de volgende premier van het land zal worden.

Het tweetal werd gevolgd door anticorruptiechef Zhao Leji, ideoloog Wang Huning, het partijhoofd van Peking Cai Qi, topadviseur van Xi, Ding Xuexiang en provinciehoofd van Guangdong Li Xi. De meesten hebben in de loop der jaren met de 69-jarige Xi samengewerkt toen hij in de partij opklom.

Vicepremier Hu Chunha, een beschermeling van voormalig president Hu Jintao, heeft de top zeven niet gehaald.

De onthulling komt nadat Xi zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn heeft bezegeld tijdens de officiële afsluiting op zaterdag het Partijcongres.

Analisten hadden voorspeld dat Xi zich zou omringen met loyalisten in een poging de partijfracties en de strijd die de ambtstermijnen van zijn voorgangers Hu Jintao en Jiang Zemin kenmerkten, de kop in te drukken.

Professor Yang Zhang van de American University’s School of International Service vatte het zo samen:

What we just saw was the making of an All Xi’s Men team, the breaking of decade-long rules, and the birth of an unlimited supreme leader. These are not entirely surprising, but Xi’s grab of power is still beyond our expectation. He is now a truly modern emperor. 1/ pic.twitter.com/illuRHhWAX

— Yang Zhang (@ProfYangZhang) October 22, 2022