Zes Democratische kandidaten voor het presidentschap namen het woensdagavond tegen elkaar op in een debat in Nevada. Voor het eerst stond miljardair Michael Bloomberg ook op het podium. En hij kreeg het vuur aan de schenen.

Herhaalt de geschiedenis zich? Opnieuw doet een miljardair die door weinig experten als kansrijk werd gezien mee aan de voorverkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap. En opnieuw doet die miljardair het verrassend goed in de peilingen. In 2016 was het Donald Trump aan de Republikeinse kant, in 2020 gaat het om Michael Bloomberg aan Democratische kant. In een nationale peiling afgelopen dinsdag haalde Bloomberg 19 procent. Daarmee liet hij alleen Bernie Sanders (31 procent) voor zich, maar deed hij het beter dan Joe Biden (15 procent), Elizabeth Warren (12 procent), Amy Klobuchar )9 procent) en Pete Buttigieg (8 procent) voor zich. (De peiling hanteert een foutmarge van 5,4 procentpunt; in andere peilingen liggen de percentages iets anders, maar is het algemene beeld hetzelfde.)Dus de verwachting voor het debat was dat de overige vijf kandidaten Bloomberg het vuur aan de schenen zouden leggen. En die verwachting werd snel werkelijkheid.Bloomberg kreeg kritiek op het feit dat hij zijn belastingaangiftes (nog) niet openbaar gemaakt heeft. Een gevoelig punt voor Democraten, omdat Donald Trump zijn aangiftes nooit openbaar heeft gemaakt en toch verkozen werd als president (voor Trump maakte iedere kandidaat, Democraat en Republikein, financiële informatie openbaar). Bloomberg verdedigde zich door te zeggen dat hij dat van plan is zijn aangiftes openbaar te maken, maar dat het tijd kost. 'Het gaat om duizenden pagina's en is vrij ingewikkeld', zei hij. Het belangrijkste probleem dat al ruime tijd als een donkere wolk boven Bloomberg hangt, is zijn stop and frisk-beleid als burgemeester van New York. Met dat beleid werden mensen willekeurig door de politie staande gehouden en gefouilleerd, om te controleren of ze drugs of wapens bij zich hadden. Het beleid raakte buitenproportioneel mensen van kleur. Vorige week kwam audio uit 2015 naar buiten waarin Bloomberg het beleid nog verdedigde, omdat criminaliteit voornamelijk door mensen van kleur gepleegd zou worden. 'En de manier waarop je vuurwapens uit de handen van kinderen krijgt, is door ze tegen een muur te zetten en ze te fouilleren', zei hij onder andere in de audioclip.Inmiddels heeft Bloomberg zich voor die uitspraak en voor het beleid verontschuldigd. Ook op het debatpodium verontschuldigde hij zich opnieuw dat hij 'te laat' door had dat het beleid voornamelijk ervoor zorgde dat zwarte en Latino jongeren in sommige wijken niet meer over straat konden zonder door de politie staande te worden gehouden. Elizabeth Warren zei hem dat die verontschuldiging niet genoeg was, 'omdat het niet erkende dat de overlast voor mensen van kleur niet een gevolg was van het beleid, maar dat het beleid juist daartoe ontworpen was.' Warren bleef Bloomberg sowieso dicht op de huid zitten. De voormalige burgemeester van New York werd gevraagd naar mediaberichten van de afgelopen tijd waarin gesproken wordt over seksueel wangedrag binnen het bedrijf en de stichting van Bloomberg. Er zouden verschillende geheimhoudingsverklaringen getekend zijn met vrouwen die bij of voor Bloomberg gewerkt hebben. Alle kandidaten hebben Bloomberg opgeroepen de vrouwen van die geheimhoudingsverklaringen te ontdoen - als hij niets te verbergen heeft, zou dat immers geen probleem moeten zijn. Bloomberg gaf aan dat hij dat niet kan doen, uit bescherming van de andere partijen die onder de verklaringen vallen. Maar zoals Joe Biden zei: 'Dat is niet hoe geheimhoudingsverklaringen tot stand komen. Advocaten bieden een vrouw die zich uitspreekt over wat ze heeft meegemaakt een grote som geld, in ruil voor een geheimhoudingscontract.'Elizabeth Warren bleef er daarna op doorhameren. Toen Bloomberg vertelde als antwoord over de beschuldigingen praatte over hoeveel vrouwen er in zijn bedrijf en stichting werken, zei Warren: 'Hebben jullie gehoord wat zijn verdediging was? Dat hij aardig was voor een paar vrouwen.' Daarna vroeg ze Bloomberg op de man af om hoeveel geheimhoudingsverklaringen het precies ging, hij antwoordde dat het er 'een paar' waren. Toen hij er niet verder op in wilde gaan, zei Warren: 'Dit is niet slechts een vraag over het karakter van de burgemeester. Dit is een vraag over zijn verkiesbaarheid.'Een ander opmerkelijk moment in het debat kwam toen de presentatoren Amy Klobuchar vroegen naar een interview op een spaanstalige tv-zender vorige week, waarin ze niet op de naam van de Mexicaanse president kon komen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat iedereen wel eens moeite heeft om op namen te komen, waarna ze president Lopez Obrador de groeten deed. Maar Pete Buttigieg dook erboven op. Klobuchar zou niet alleen de naam niet geweten hebben, maar ook weinig weten te zeggen over het handelsbeleid met Mexico. Dat vond Buttigieg kwalijk, omdat Klobuchar zich laat voorstaan op haar ruime ervaring en kennis van zaken in Washington DC. Het leidde tot een intens en moeilijk te volgen woordengevecht tussen de twee, waarbij de presentatoren niet ingrepen. Wat het moment voornamelijk duidelijk maakte was dat Klobuchar en Buttigieg in elkaar concurrenten zien voor de 'gematigde stem'. Democraten die koploper Sanders te links of progressief vinden, zouden wel eens naar deze twee kandidaten kunnen kijken. Na de teleurstellende resultaten van Biden in Iowa en New Hampshire wordt die gedachte versterkt, vooral omdat Amerikaanse media geen moment voorbij laten gaan om het over de momentum van Buttigieg en Klobuchar te hebben. Blijkbaar geloven de kandidaten zelf ook in die strijd, wat zich op het podium vertaalde in een lelijk tafereel.