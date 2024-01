Wordt 2024 het jaar waarin miljoenen Amerikanen Donald Trump weer verkiezen tot hun president? Het zou zomaar eens kunnen. Republikeinen steunen hem nog altijd massaal. Voor de kerst voorspelde Liz Cheney dat een overwinning voor Trump in november kan betekenen dat het de laatste verkiezingen voor een hele tijd zijn in de Verenigde Staten. Ze ziet haar land richting fascistoïde dictatuur slaapwandelen, maar zulke waarschuwingen maken al heel lang geen indruk meer. Kiezers laten zich niet snel afschrikken.

In 2020 stemden in absolute aantallen zelfs al méér Amerikanen voor Trump dan vier jaar ervoor. Heel moeilijk te begrijpen was dat ook niet: de mensen die in 2016 voor hem kozen, werden vervolgens op een piëdestal gezet: ze hebben het zo moeilijk, ze zijn te lang vergeten, ze krijgen niet wat ze verdienen. Natuurlijk stemmen ze dan voor een man als Trump. Neem het hen eens kwalijk! Het zijn ook helemaal geen echte racisten, hoor, maar dat terzijde. Tot op de dag van vandaag verschijnt er elke dag nog altijd wel ergens ter wereld een opiniestuk waarin Hillary Clinton door het slijk wordt gehaald omdat ze die mensen ooit een keer ‘deplorables’ had genoemd.

De deplorables werden de helden van 2016. Iedereen die niet voor Trump stemde, behoorde eigenlijk tot een losgezongen elite. Het was, trouwens, allemaal de schuld van Barack Obama.

We zijn ondertussen acht jaar verder en ik hoop uit de grond van mijn hart dat we deze coming-of-agefase van de extreemrechtse kiezer stilaan achter ons kunnen laten. De Trumpkiezer is in 2024 volwassen, en weet zeker waar hij voor kiest: een antidemocraat. In plaats van hen psychosociaal te duiden, mogen die mensen eindelijk ernstig genomen worden. Dat begint ook te lukken. Toen in november vorig jaar Geert Wilders’ PVV de grootste partij werd in Nederland waren er aanzienlijk minder analyses over de tere zieltjes en gebroken harten van Henk en Ingrid. Nederlanders stemden voor Wilders omdat ze het eens zijn met Wilders. Het is mijn nieuwjaarswens dat we dat straks ook met de Vlaams Belangkiezer doen. Laten we alle halfgare analyses, de zelfkastijding, het geweeklaag, de excuses, de mea culpa’s, de pampers en het rechttrekken van wat ontegensprekelijk krom is achterwege laten. Het is zo al erg genoeg.