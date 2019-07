De kater na 40 jaar sandinistische revolutie: 'President Ortega kan zich alles permitteren'

In juli 1979 bevrijdde Daniel Ortega en zijn Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront de bevolking van Nicaragua van dictator Anastasio Somoza Debayle. Veertig jaar later is het verzet tegen de regering groter dan ooit. Knack sprak met Victor Cuadras, de 26-jarige studentenleider van de gewelddadige straatprotesten van vorig jaar. 'Ortega heeft de revolutie verloochend.'

Daniel Ortega (R) en zijn vrouw Rosario Murillo © Belga Image

Na een eerste regeerperiode van 1985 tot 1990 slaagde Daniel Ortega erin om in 2007 opnieuw president te worden. Sindsdien doet hij er alles aan om aan de macht te blijven. Nicaraguanen stemden op Ortega voor zijn strijd tegen armoede en verbeteringen in werkgelegenheid, gezondheidszorg en onderwijs. Achter de schermen trok hij echter alle politieke, economische en juridische macht naar zich toe.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×