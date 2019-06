In Nicaragua is de Belgische-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens vrijgelaten, meldt het Spaanse persbureau EFE.

Amaya Coppens (24) is thuisgekomen in haar woning in Esteli in het noorden van Nicaragua, bevestigt een familielid aan Belga. Zij was vergezeld van haar broer. Een honderdtal mensen verwelkomde haar met spandoeken, terwijl er ook talrijke journalisten aanwezig waren.

De Belgisch-Nicaraguaanse studente geneeskunde, die een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder heeft, nam vorig jaar deel aan grootschalige protesten tegen president Daniel Ortega. Aanleiding was de hervorming van het socialezekerheidsstelsel in het Latijns-Amerikaanse land, maar de actievoerders gingen al snel het vertrek van Ortega eisen. Coppens eiste bij die protesten een hoofdrol op.

Andere mensen die dinsdag vrijkwamen zijn onder meer de journalisten Miguel Mora en Lucía Pineda.

Op sociale netwerken circuleren beelden waarop te zien en te horen is hoe vrijgelaten opposanten 'Nicaragua' en 'gerechtigheid' roepen bij het verlaten van de gevangenis in een minibus van het Rode Kruis.

Coppens is van plan om te blijven manifesteren tegen de regering van president Ortega. 'Ik heb heel gelukkig. Het is niet gemakkelijk geweest om van mijn vrijheid beroofd te zijn, maar de berichten die de mensen ons de hele tijd zijn blijven sturen, vanuit Nicaragua en vanuit België, hebben me de kracht gegeven', aldus de 24-jarige Coppens in een Skype-gesprek met RTBF. Ze zegt na haar gevangenschap 'nog zekerder te zijn van de strijd die we voeren. We staan aan de juiste kant van de geschiedenis, we blijven op straat komen.'

Maandag al werden in Nicaragua een vijftigtal politieke gevangenen vrijgelaten op basis van een zaterdag gestemde amnestiewet. De oppositie is tegen de wet want ze ziet er een manier in om druk te blijven uitoefenen op tegenstanders van de regering van president Ortega.

De manifestaties werden hardhandig neergeslagen, wat aan minstens 325 mensen het leven zou hebben gekost. Volgens oppositiebewegingen zouden tussen de 600 en 800 tegenstanders van Ortega gevangengenomen zijn.