'De 157ste voorzitter van het Britse lagerhuis, wiens kat Order heet, heeft niets te verliezen'

John Bercow zag het als een van zijn taken, toen hij in 2009 speaker werd, de meest operette-achtige tradities in het Britse parlement te rationaliseren. Ik moest aan de omvang van die ambitie denken, toen ik hem kortgeleden in de central lobby van het Lagerhuis voorbij zag komen. Elke dag dat het Lagerhuis zitting heeft, loopt de voorzitter van zijn woning naast de Big Ben door de hoge gangen van het paleis van Westminster naar de debatteerkamer met de groene, leren bankjes. Ik heb het niet over gewoon lopen, maar over een processie. De mensen die in formele pas achter hem aanstappen hebben titels als Sleepdrager en Deurbewaker en bijbehorende kledij. Langs de route roept een agent tegen toeristen die geen van allen hoofddeksels dragen: 'hoeden af, vreemdelingen'. Want zo wil de gewoonte het. Bercow draagt een zwarte, Zweinstein-achtige cape, maar het witte hemd met de dramatisch wijde mouwen van zijn voorgangers, heeft hij afgeschaft.

...