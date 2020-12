Zoals wel vaker in de brexitsaga duikt er zondag een nieuwe plotwending op.

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relaties worden voortgezet. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zondag gemeld na een 'constructief' en 'nuttig' telefoongesprek met de Britse premier Boris Johnson.

Woensdagavond nog hadden von der Leyen en Johnson na een diner in Brussel afgesproken om zondag 'een duidelijke beslissing' te nemen over de toekomst van de onderhandelingen over een handelsakkoord'.

'Ondanks de uitputting na bijna een jaar onderhandelen, en ondanks het feit dat deadlines steeds maar weer gemist worden, denken wij dat het op dit moment verantwoordelijk is om nog een extra inspanning te doen', melden von der Leyen en Johnson in een gemeenschappelijke verklaring.

Geen nieuwe deadline

Een nieuwe deadline pinnen de Commissievoorzitter en de premier niet vast. 'We hebben onze onderhandelaars de opdracht gegeven om de gesprekken voort te zetten en om te zien of zelfs in dit vergevorderde stadium een akkoord kan worden bereikt', luidt het statement.

Op 1 januari verlaten de Britten de douane-unie en de interne markt en dan zijn de Europese regels niet langer van kracht in het Verenigd Koninkrijk. Zonder handelsakkoord worden dan meteen douanetarieven en importquota van toepassing op de handel over het Kanaal.

Von der Leyen en Johnson hadden zich de voorbije dagen pessimistisch uitgelaten over hun slaagkansen. Johnson noemde het 'erg, erg waarschijnlijk' dat zijn land zonder akkoord de Europese markt zou verlaten. Ook de Duitse achtte de kans op een 'no deal' groter dan een onderhandelde oplossing.

Zondag had von der Leyen het dan weer over een 'constructief' en 'nuttig' telefoongesprek, en in tegenstelling tot woensdag publiceerden de twee leiders ditmaal na afloop van hun onderhoud wel een gemeenschappelijke verklaring.

Op de zetel van de Europese Commissie hebben de teams van hoofdonderhandelaars Michel Barnier en David Frost tot laat in de nacht gewerkt. 'Dat is op zich een belangrijk signaal', reageerde de Ierse premier Micheal Martin zondagochtend bij de Britse openbare omroep BBC.

De Europeanen bieden de Britten sinds de start van de onderhandelingen in maart een tarief- en quotavrije toegang tot hun gigantische markt aan. In ruil vragen ze dat Europese vissers in Britse wateren mogen blijven vissen en eisen ze garanties voor een gelijk speelveld voor Europese en Britse bedrijven. De Europeanen zijn ervoor beducht dat Britse bedrijven op termijn hun Europese concurrenten zouden wegspelen met staatssteun of minder strenge normen op vlak van bijvoorbeeld milieu of sociale wetgeving. De Britten willen wel garanderen dat hun normen niet neerwaarts worden herzien, maar ze weigeren te beloven dat ze hun wetgeving ook in de toekomst blijven afstemmen op de Europese. Daarom eist Europa het recht om in zo'n scenario's snel tegenmaatregelen te kunnen nemen, en bijvoorbeeld alsnog douanetarieven op te leggen.

Advies aan supermarktketens

Ondertussen meldt The Sunday Times dat Britse ministers supermarktketens hebben aangeraden extra levensmiddelen en andere waren in te slaan, nu een zogenaamde no deal alsmaar waarschijnlijker wordt. Leveranciers van medicijnen en vaccins kregen het advies om voor zes weken voorraad op te slaan op beveiligde locaties in het Verenigd Koninkrijk. Voor de zwaarst getroffen industrieën komt er een reddingspakket van miljarden, weet dan weer The Sunday Telegraph.

De Britse steunvoorstellen bevatten onder meer pakketten voor schapenboeren, vissers, autofabrikanten en leveranciers van chemicaliën die na 1 januari te maken krijgen met verstoring van de handel of tarieven van de Europese Unie, aldus de krant. Het zou gaan om een pakket ter waarde van 9 tot 11 miljard euro.

Premier Boris Johnson is klaar de planning over te nemen als Groot-Brittannië ervoor kiest geen akkoord te sluiten en zal een exit-operatiecommissie voorzitten, meldde de The Sunday Times.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU eind januari verlaten, maar zit tot het einde van het jaar in een overgangsperiode. Als er tegen die tijd geen overeenkomst is gesloten die de toekomstige betrekkingen regelt, zullen importtarieven worden ingevoerd en omslachtige douanecontroles de handel aan beide kanten vertragen.

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relaties worden voortgezet. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zondag gemeld na een 'constructief' en 'nuttig' telefoongesprek met de Britse premier Boris Johnson.Woensdagavond nog hadden von der Leyen en Johnson na een diner in Brussel afgesproken om zondag 'een duidelijke beslissing' te nemen over de toekomst van de onderhandelingen over een handelsakkoord'.'Ondanks de uitputting na bijna een jaar onderhandelen, en ondanks het feit dat deadlines steeds maar weer gemist worden, denken wij dat het op dit moment verantwoordelijk is om nog een extra inspanning te doen', melden von der Leyen en Johnson in een gemeenschappelijke verklaring. Een nieuwe deadline pinnen de Commissievoorzitter en de premier niet vast. 'We hebben onze onderhandelaars de opdracht gegeven om de gesprekken voort te zetten en om te zien of zelfs in dit vergevorderde stadium een akkoord kan worden bereikt', luidt het statement. Op 1 januari verlaten de Britten de douane-unie en de interne markt en dan zijn de Europese regels niet langer van kracht in het Verenigd Koninkrijk. Zonder handelsakkoord worden dan meteen douanetarieven en importquota van toepassing op de handel over het Kanaal. Von der Leyen en Johnson hadden zich de voorbije dagen pessimistisch uitgelaten over hun slaagkansen. Johnson noemde het 'erg, erg waarschijnlijk' dat zijn land zonder akkoord de Europese markt zou verlaten. Ook de Duitse achtte de kans op een 'no deal' groter dan een onderhandelde oplossing. Zondag had von der Leyen het dan weer over een 'constructief' en 'nuttig' telefoongesprek, en in tegenstelling tot woensdag publiceerden de twee leiders ditmaal na afloop van hun onderhoud wel een gemeenschappelijke verklaring. Op de zetel van de Europese Commissie hebben de teams van hoofdonderhandelaars Michel Barnier en David Frost tot laat in de nacht gewerkt. 'Dat is op zich een belangrijk signaal', reageerde de Ierse premier Micheal Martin zondagochtend bij de Britse openbare omroep BBC. De Europeanen bieden de Britten sinds de start van de onderhandelingen in maart een tarief- en quotavrije toegang tot hun gigantische markt aan. In ruil vragen ze dat Europese vissers in Britse wateren mogen blijven vissen en eisen ze garanties voor een gelijk speelveld voor Europese en Britse bedrijven. De Europeanen zijn ervoor beducht dat Britse bedrijven op termijn hun Europese concurrenten zouden wegspelen met staatssteun of minder strenge normen op vlak van bijvoorbeeld milieu of sociale wetgeving. De Britten willen wel garanderen dat hun normen niet neerwaarts worden herzien, maar ze weigeren te beloven dat ze hun wetgeving ook in de toekomst blijven afstemmen op de Europese. Daarom eist Europa het recht om in zo'n scenario's snel tegenmaatregelen te kunnen nemen, en bijvoorbeeld alsnog douanetarieven op te leggen.Ondertussen meldt The Sunday Times dat Britse ministers supermarktketens hebben aangeraden extra levensmiddelen en andere waren in te slaan, nu een zogenaamde no deal alsmaar waarschijnlijker wordt. Leveranciers van medicijnen en vaccins kregen het advies om voor zes weken voorraad op te slaan op beveiligde locaties in het Verenigd Koninkrijk. Voor de zwaarst getroffen industrieën komt er een reddingspakket van miljarden, weet dan weer The Sunday Telegraph.De Britse steunvoorstellen bevatten onder meer pakketten voor schapenboeren, vissers, autofabrikanten en leveranciers van chemicaliën die na 1 januari te maken krijgen met verstoring van de handel of tarieven van de Europese Unie, aldus de krant. Het zou gaan om een pakket ter waarde van 9 tot 11 miljard euro.Premier Boris Johnson is klaar de planning over te nemen als Groot-Brittannië ervoor kiest geen akkoord te sluiten en zal een exit-operatiecommissie voorzitten, meldde de The Sunday Times.Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU eind januari verlaten, maar zit tot het einde van het jaar in een overgangsperiode. Als er tegen die tijd geen overeenkomst is gesloten die de toekomstige betrekkingen regelt, zullen importtarieven worden ingevoerd en omslachtige douanecontroles de handel aan beide kanten vertragen.