Het Cubaanse Hooggerechtshof heeft donderdag bekendgemaakt dat 62 mensen berecht zijn na de protesten tegen de communistische regering.

Magistraat Joselin Sanchez Hidalgo benadrukte dat de meesten van hen, 53 om precies te zijn, zijn berecht vanwege 'openbare wanorde'. Bij de veroordeling werden straffen uitgedeeld gaande van 300 pesos (11 euro) tot vier jaar gevangenisstraf.

Op 11 en 12 juli demonstreerden duizenden Cubanen uit onvrede met de slechte economische omstandigheden in het communistische land en uit onvrede met de beperkingen op de meningsuiting. Bij de protesten viel één dode en raakten tientallen mensen gewond, honderden mensen werden gearresteerd.

Familieleden van arrestanten klagen op sociale media over de procedure in de processen, en met name over het ontbreken van advocaten die de beschuldigden verdedigen.

De magistraat stelde dat 'beklaagden die de intentie duidelijk maakten een advocaat aan te duiden, dat recht kregen'.

Of er met deze veroordelingen een einde komt aan de vervolging van manifestanten is onduidelijk. Cubaanse opposantengroepen in de VS stelden dat er eind juli nog 700 manifestanten in de gevangenis zaten.

