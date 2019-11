De tapgesprekken die het Joint Investigation Team (JIT) of gemeenschappelijk onderzoeksteam donderdag heeft gepubliceerd van Russische separatisten in Oost-Oekraïne, geven een steeds duidelijker beeld van de betrokkenheid van Moskou bij het neerhalen van de MH17. Dat zegt Piet Ploeg, die optreedt als woordvoerder van de nabestaanden.

'Nu lijkt er ook een relatie te zijn tussen de levering van de Buk-raketten en Moskou', verwijst Ploeg naar een van de raketten die de vlucht van Amsterdam naar Kuala Lumpur op 17 juli 2014 neerhaalde. 'Dat is meer dan alleen een vingerwijzing.'

Ploeg noemt het goed dat het JIT vasthoudend op zoek blijft naar de verantwoordelijken voor het neerhalen van het vliegtuig, waardoor 298 mensen om het leven kwamen, onder wie 4 Belgen. 'Het JIT zoek naar degenen die op de knoppen hebben gedrukt en naar betrokkenen bij de Russische regering. Blijkbaar is er zoveel informatie dat het de moeite waard is om nieuwe getuigen te zoeken.'

Maar Moskou zegt dat de authenticiteit van de tapgesprekken niet is bevestigd. Ze zijn deels vals, volgens Moskou. Woordvoerster Maria Zakharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei op een persbriefing in Moskou dat de wereld met wat zij nepnieuws noemde wordt overspoeld. Daardoor is het van vitaal belang om de echtheid van dergelijke opnames te testen, voegde ze toe.

Het MH17-proces begint op 9 maart in de rechtbank op Schiphol.