Het aantal personen besmet met het coronavirus in China is intussen opgelopen tot ongeveer 6.000. Dat bevestigen de Chinese autoriteiten woensdag. Australië neemt intussen drastische maatregelen.

Er zijn ruim 1.450 nieuwe gevallen vastgesteld, waardoor nu vaststaat dat ongeveer 6.000 mensen het Wuhan-virus hebben.Het aantal mensen waarbij het vermoeden bestaat dat ze het virus bij zich dragen, staat op bijna 10.000. Het aantal doden zou gestegen zijn naar 132.

Een vliegtuig met aan boord diplomatiek personeel en Amerikaanse burgers is vertrokken uit Wuhan. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington gezegd. Japan heeft ruim 200 burgers geëvacueerd, hun toestel is woensdag geland in Tokyo.

Via de EU worden twee vliegtuigen geregeld om EU-burgers vanuit de regio Wuhan naar Europa te repatriëren. Brussel is al in contact met verschillende lidstaten om af te stemmen hoeveel landgenoten terug naar huis willen.

Virus gekweekt in labo

Australische wetenschappers hebben ondertussen met succes het nieuwe coronavirus gekweekt in een laboratorium, zo melden de Australische media woensdag.

Wetenschappers van het Doherty Institute in Melbourne gebruikten een staal van een patiënt die sinds vrijdag in het Royal Melboune Hospital wordt behandeld en zijn de eersten, buiten China, die erin geslaagd zijn het nieuwe virus te kweken in een laboratorium. Ze kondigden hun ontdekking aan op woensdagochtend.

Volgens Dr. Julian Drucen, hoofd van het betreffende laboratorium, zal het virus dat in het laboratorium werd gekweekt, worden gedeeld met het netwerk van Australische laboratoria en met de Wereldgezondheidsorganisatie, gevestigd in Zwitserland.

De ontwikkeling zou moeten bijdragen tot een beter begrip van hoe het virus werkt. Zo zouden bijvoorbeeld tests ontwikkeld kunnen worden die het virus detecteren bij patiënten die nog geen symptomen hebben. Ook de effectiviteit van vaccins in ontwikkeling zou getest kunnen worden.

Het Doherty Institute is het tweede laboratorium ter wereld dat erin geslaagd is het virus te kweken in een labo, melden de Australische media, na een laboratorium in China dat de ontdekking echter niet met de WHO heeft gedeeld.

Er is nog geen remedie voor het nieuwe coronavirus. Onderzoekers in Hongkong zeiden dinsdag dat ze een vaccin hebben ontwikkeld maar meer tijd nodig hebben om het te testen, meldt de South China Morning Post.

SARS

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus op het Chinese vasteland is nu al groter dan die van de SARS-epidemie in het land in 2002-2003. Dat blijkt uit officiële cijfers die woensdag werden vrijgegeven.

De Chinese gezondheidsautoriteiten telden woensdag 5.974 bevestigde gevallen van besmetting op het Chinese vasteland, meer dan 1.400 meer dan de dag voordien, terwijl de dodentol opliep tot 132 doden.

SARS, ook een coronavirus, besmette op datzelfde vasteland 5.327 mensen en kostte aan 349 mensen het leven. Volgens de WHO doodde de SARS-epidemie in 2002-2003 op wereldschaal 774 van de 8.096 besmette mensen, voor de ziekte onder controle werd gebracht.

Het nieuwe virus en SARS behoren tot dezelfde familie van coronavirussen en hebben 80 procent genetische overeenkomsten. Het nieuwe coronavirus wordt echter beschouwd als minder 'krachtig', maar is wel besmettelijker.

'Zoals we nu zien, is deze ziekte niet (...) zo krachtig als SARS', zei Gao Fu, hoofd van het China Center for Disease Control and Prevention, zondag tegen verslaggevers. Aan de andere kant heeft het nieuwe virus een incubatieperiode van maximaal twee weken en 'besmetting is mogelijk tijdens de incubatieperiode', zelfs voordat de symptomen verschijnen, 'die ook heel anders zijn dan SARS', aldus Ma Xiaowei op, hoofd van de National Health Commission (CNS).

'We hebben de indruk (...) dat de verspreiding van dit virus vandaag sneller verloopt dan bij SARS, maar dat anderzijds het sterftecijfer veel lager is', voegde de Franse minister van Volksgezondheid toe, Agnes Buzyn, daar aan toe.

Volgens de WHO had SARS een sterftecijfer van 9,5 procent (vergeleken met 34,5 procent voor de enige andere epidemie veroorzaakt door een coronavirus, het Midden-Oosten ademhalingssyndroom of MERS, dat in 2012 verscheen op het Arabisch schiereiland).

Het sterftecijfer van het nieuwe coronavirus is duidelijk lager. Zelfs als, volgens deskundigen, de gegevens nog steeds slechts indicatief zijn, omdat ze niet precies weten wat het werkelijke aantal besmette mensen is. Patiënten met slechts een paar symptomen worden mogelijk niet gedetecteerd.

Australië kiest voor quarantaine op Christmas Island

De Australische premier Scott Morrison maakte woensdag bekend dat de Australische federale regering zal proberen haar 'geïsoleerde en kwetsbare' onderdanen te evacueren die in China zijn gestrand als gevolg van de epidemie van het nieuwe virus.

Kinderen en ouderen die momenteel in Wuhan City, de bakermat van de epidemie, verblijven, krijgen daarbij voorrang. De geëvacueerden worden vervolgens in quarantaine geplaatst op Christmas Island, een rotsachtig eiland in de Indische Oceaan, tussen Australië en Indonesië, op drie uur vliegen van de stad Perth. Ze zullen er ondergebracht worden in een voormalig detentiecentrum voor asielzoekers, voor illegale immigranten die per boot arriveerden, dat gesloten werd in oktober 2018.

Het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken werd gecontacteerd door 600 Australiërs die zich hebben geregistreerd in de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is. Het tijdschema voor de repatriëring ligt nog niet vast, Canberra is afhankelijk van toestemming van Peking. Andere landen, waaronder de Verenigde Staten en Japan, hebben al een aantal van hun onderdanen geëvacueerd. Frankrijk, de Europese Unie en Canada proberen hetzelfde te doen.

