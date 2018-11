Congresverkiezingen VS: Vroege opkomst breekt records in verschillende staten

Ruim 30 miljoen mensen hebben al een stem uitgebracht, meldt het persbureau Associated Press zaterdag.

In 48 staten was het de afgelopen dagen en weken al mogelijk om per post of in stembureaus een stem uit te brengen. Vier jaar geleden brachten in totaal 28,3 miljoen Amerikanen hun stem uit voor de officiële verkiezingsdag. Dat aantal wordt dit jaar dus ruim gepasseerd. In verschillende staten worden de eerste stemmen bovendien nog geteld, of is het nog mogelijk om vroegtijdig een stem uit te brengen.

Analisten schatten in dat de totale opkomst richting de vijftig procent kan gaan. Dat erg hoog voor Amerikaanse verkiezingen waarin geen president wordt verkozen; in 2014 was de opkomst ruim 36 procent.

Uit de eerste opkomsttotalen blijkt dat er met name veel wordt gestemd in staten waar spannende verkiezingen voor een Senaatszetel of gouverneurschap worden gehouden. In Tennessee, waar de Trump-kritische Republikein Bob Corker een lege zetel in de Senaat achterlaat, is de vroege opkomst bijvoorbeeld al ruim twee keer zo hoog als in 2014. In Texas zal het aantal vroege kiezers - tot nu toe 4,3 miljoen - mogelijk zelfs het totale aantal kiezers van 2014 overtreffen.

De hogere opkomst zou merkbaar zijn bij partijleden van zowel de Democraten als Republikeinen. Volgens verkiezingsexperts valt aan de eerste opkomstcijfers nog niet direct iets af te leiden over de uitslag van de Congresverkiezingen.

Dinsdag zal blijken of de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kunnen terugwinnen van de Republikeinen. Dat zou ze de mogelijkheid geven om wetsvoorstellen van president Donald Trump te blokkeren en om onderzoeken te starten naar zijn regering. Volgens analisten is het onwaarschijnlijk dat Democraten ook de meerderheid in de Senaat zullen terugwinnen.