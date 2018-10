Hoe de Democraten na dinsdag tot 2030 de Amerikaanse politiek kunnen domineren

Op zes november trekken de Amerikanen naar de stembus. Naast de verkiezingen voor de federale Senaat en het Huis van Afgevaardigden, worden in tal van staten nieuwe parlementen en gouverneurs gekozen. Op het eerste gezicht lijkt het alsof zulke verkiezingen louter over lokale gelegenheden gaan, maar niets is minder waar. Sterker nog, het is best mogelijk dat deze verkiezingen de politieke machtsverhoudingen in Washington de komende tien jaar zwaar zullen beïnvloeden.

...