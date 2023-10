Conflict Israël-Palestina: Israëlisch leger zegt ‘meer dan 500 doelen’ te hebben aangevallen

Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht “meer dan 500 doelwitten” van de radicale Palestijnse beweging Hamas in de Gazastrook en van de Palestijnse Islamitische Jihad aangevallen. Dat kondigt het leger aan.

‘Gedurende de nacht hebben gevechtsvliegtuigen, helikopters, luchtvaartuigen en de artillerie meer dan 500 terroristische doelen van Hamas en Islamitische Jihad aangevallen’, aldus het leger in een persbericht. Het Israëlische leger (IDF) had eerder op maandag Hamas ervan beschuldigd burgers te gebruiken als ‘menselijke schilden’. Nog volgens IDF verbergt Hamas ’terroristische infrastructuur in civiele gebieden’ in de Gazastrook, zo zei het leger op X, het vroegere Twitter.