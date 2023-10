‘Burgers van Israël, we zijn in oorlog’, verklaart Netanyahu

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zaterdag in een niet mis te verstane boodschap aan de bevolking van zijn land gezegd dat Israël in oorlog is.

‘Burgers van Israël, wij zijn in oorlog’, sprak hij in een videotoespraak vanuit het militaire hoofdkwartier in Tel Aviv. Eerder deed de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant al een gelijkaardige verklaring en hij kondigde eveneens de mobilisatie van reservisten aan.

De islamistische organisatie Hamas kondigde zaterdag aan een “militaire operatie” tegen Israël te starten en vuurde sindsdien honderden raketten af. Gewapende Palestijnen zouden ook via land, zee en lucht Israël zijn binnengedrongen en volgens het Israëlische leger vinden er op diverse plekken in Israël grondgevechten plaats met Palestijnse militanten. Er is sprake van slachtoffers aan Israëlische zijde maar om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk.