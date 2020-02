De uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft volgens de Chinese president Xi Jinping geleid tot de grootste gezondheidscrisis in de geschiedenis van de Volksrepubliek China.

'Dit is een crisis voor ons en een zware beproeving', zei de Chinese president zondag volgens staatsmedia.

Xi Jinping zei tijdens een vergadering met de hoogste leiders van het land dat het noodzakelijk is dat wordt geleerd van de 'duidelijke tekortkomingen' die aan het licht kwamen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, waar in China bijna 77.000 mensen mee besmet raakten. Ruim 2.400 patiënten zijn overleden.

De president erkende dat het 'onvermijdelijk' is dat de epidemie een 'grote impact zal hebben op de economie en de maatschappij'. De autoriteiten hebben vergaande maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Sommige steden zijn feitelijk afgesloten van de buitenwereld. Xi Jinping verzekerde ook dat de effecten van de epidemie voor een korte termijn en beheersbaar zouden zijn.

Intussen is in Japan een derde passagier van het cruiseschip Diamond Princess die het nieuwe coronavrius opgelopen had, overleden. Donderdag raakte al het overlijden van twee andere besmette passagiers bekend. Het ging eveneens om tachtigers. Het schip is sinds 5 februari onder quarantaine geplaatst. Zondag raakte bekend dat nog eens 55 pasagiers en twee bemanningsleden positief getefst hebben voor het nieuwe coronavirus. Dat brengt het totaal op 691 van de 3.711 opvarenden die besmet zijn.

Ook in Europa neemt de onrust rond het coronavirus toe. Zo besliste de Italiaanse overheid om de verspreiding van het coronavirus in het noorden van het land af te remmen door enkele zwaar getroffen steden van de buitenwereld af te sluiten. Door die maatregel kunnen tienduizenden mensen die in die gebieden wonen geen kant meer op.

Minister-president Giuseppe Conte kondigde de noodmaatregel aan, nadat het aantal ziektegevallen de afgelopen twee dagen opeens flink steeg. In tien gemeenten in regio Lombardije zijn scholen en een groot deel van de winkels tijdelijk gesloten. De ongeveer 50.000 inwoners wordt aangeraden vooral thuis te blijven. Grote evenementen, zoals kerkdiensten, carnavalsvieringen en sportwedstrijden, zijn verboden.

In Italië zijn 79 mensen geïnfecteerd met het virus, twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van de ziekte. Daarmee telt het land het grootste aantal geïnfecteerden in Europa. In Duitsland zijn 16 gevallen gemeld, in Frankrijk 12. In Parijs overleed vorig weekend een Chinese toerist aan Covid-19.

