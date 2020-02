In Italië neemt de vrees voor een verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus toe, nadat twee mensen er aan de longziekte gestorven zijn.

In totaal zijn nu al 79 mensen in Italië besmet met het nieuwe coronavirus. Dat heeft het hoofd van de civiele bescherming, Antonio Borelli, zaterdagavond bekendgemaakt op een persconferentie.

Bij de 79 zijn drie mensen, waaronder twee Chinese toeristen, die het virus enkele weken geleden buiten Italië hadden opgelopen, en een jonge patiënt die zaterdag uit het ziekenhuis in Rome werd ontslagen. Het merendeel van de overige gevallen zijn gevallen in Lombardije (54 gevallen) in het gebied rond Codogno en in Veneto (17 gevallen).

Italië wil de verdere verspreiding van het virus in het noorden van het land stoppen door enkele zwaar getroffen steden van de buitenwereld af te sluiten. Door deze maatregel kunnen tienduizenden mensen die in die gebieden wonen geen kant meer op. Dat heeft de Italiaanse regering zaterdagavond bekendgemaakt.

Minister-president Giuseppe Conte kondigde de noodmaatregel aan nadat het aantal ziektegevallen de afgelopen twee dagen opeens flink steeg.

In tien gemeenten in regio Lombardije zijn scholen en een groot deel van de winkels tijdelijk gesloten. De ongeveer 50.000 inwoners wordt aangeraden vooral thuis te blijven. Grote evenementen, zoals kerkdiensten, carnavalsvieringen en sportwedstrijden, zijn verboden.

Italië is het Europese land met de meeste COVID-19-besmettingen. In Duitsland werden 16 besmettingen geregistreerd, in Frankrijk 12, inclusief een overleden patiënt. België telt één besmetting.

De Serie A-wedstrijden van zondag Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari en Atalanta-Sassuolo zijn afgelast. De Italiaanse autoriteiten beslisten alle sportmanifestaties van zondag in de regio's Lombardije en Venetië te annuleren, waaronder dus ook de drie wedstrijden in de hoogste Italiaanse voetbalklasse. Zaterdagnamiddag werd ook al het duel in de Serie B tussen Ascoli en Cremonese afgelast.

96 nieuwe doden in China

De dodentol van de epidemie in China is zondag opgelopen tot meer dan 2.400. In de centrale provincie Hubei, het epicentrum van de epidemie, zijn nog eens 96 mensen overleden.

De overgrote meerderheid van de nieuwe sterfgevallen zijn geregistreerd in Wuhan, de hoofdstad van Hubei, zo blijkt uit het dagelijkse bulletin van de provinciale gezondheidscommissie. De commissie rapporteerde ook 630 nieuwe bevestigde gevallen van besmetting in de provincie, waardoor het totaal van besmettingen op het Chinese vasteland nu uitkomt op ongeveer 77.000.

Afrika 'moet één front vormen' tegen virus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept Afrikaanse landen ondertussen op zich beter te wapenen tegen het nieuwe coronavirus. De landen zouden slecht voorbereid zijn op besmettingsgevallen. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus wil dat de lidstaten van de Afrikaanse Unie 'één front vormen om agressiever te zijn' in de strijd tegen het nieuwe virus. Vooralsnog is Egypte het enige land in Afrika waar een besmettingsgeval is geregistreerd.

'Onze grootste zorg blijft dat de mogelijkheid bestaat dat het COVID-19 zich verspreidt in landen met zwakkere gezondheidssystemen', zei Tedros. Volgens hem is er onder meer speciale apparatuur nodig voor als er nieuwe besmettingen worden geregistreerd, alleen is er in veel Afrikaanse landen een tekort aan dit soort middelen.

Het nieuwe coronavirus brak eind vorig jaar voor het eerst uit in de Chinese provincie Hubei. Inmiddels zijn in China zeker 2.300 patiënten aan de ziekte overleden. Ruim 76.000 mensen raakten besmet.

