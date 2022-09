Chinese president Xi aangekomen in Kazachstan voor eerste buitenlandse reis sinds corona

De Chinese president Xi Jinping is woensdag in Kazachstan aangekomen, zo meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Het is zijn eerste buitenlandse reis sinds de uitbraak van de coronapandemie.

Xi ontmoet de Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev. De twee leiders ondertekenen een aantal akkoorden tussen China en Kazachstan. De Chinese president maakt een reis van drie dagen in Centraal-Azië.

Donderdag ontmoet hij zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Oezbekistan. Daar zullen ze het onder meer hebben over de situatie in Oekraïne en Taiwan. De Russische en Chinese leiders treffen elkaar voor het eerst persoonlijk sinds de Russische troepen buurland Oekraïne binnenvielen