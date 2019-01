Chinese president wil Taiwan inlijven: 'China moet en zal verenigd zijn'

Dat zei Xi Jinping woensdag op een bijeenkomst in Peking. Tegelijk liet hij verstaan dat het gebruik van geweld een optie is tegen buitenlandse inmenging.

'China moet en zal verenigd zijn, wat een onvermijdelijke vereiste is voor de historische verjonging van de Chinese natie in het nieuwe tijdperk', aldus Xi.

Delen Tegen diegenen die toch ijveren voor onafhankelijkheid, is het niet uitgesloten dat China geweld gebruikt, aldus Xi.

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat de communisten de macht overnamen in China en de nationalisten naar het naburige eiland Taiwan vluchtten. Er zijn twee aparte regeringen, maar China heeft Taiwan nooit erkend als onafhankelijke staat. Het beschouwt het eiland als één van zijn provincies. De jongste jaren zijn de relaties wel verbeterd.

'Het verschil in systemen is geen obstakel voor hereniging, noch een excuus voor de scheiding', pleitte Xi woensdag. Hetzelfde systeem bestaat immers ook met Hongkong, klonk het.

De Taiwanese president Tsai Ing-wen wees enkele uren later de Chinese oproep van de hand. Hij beklemtoonde dat Taiwan nooit de zogenaamde 1992 Consensus heeft aanvaard. Die erkent het principe dat er maar één China is, maar de interpretatie van wat dit is blijft open.

Volgens Tsai verduidelijkt de toespraak van Xi dat Peking de consensus wat betreft Taiwan definieert als 'Eén land, Twee Systemen'. Op basis hiervan zijn Hongkong en Macau terug onder paraplu van Peking gekomen. 'Taiwan zal nooit "Eén Land, Twee Systemen" erkennen. De meeste Taiwanezen zijn ertegen gekant. En dit is de Taiwan Consensus', zei de president.