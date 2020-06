Dat melden lokale media in Hongkong. De nieuwe wet doet vrezen voor onderdrukking van elke politieke oppositie in de voormalige Britse kolonie.

Het parlement in Peking keurde unaniem de tekst goed, zo melden Now TV, RTHK en de South China Morning Post dinsdagochtend. De wet heeft tot doel om 'separatisme', 'terrorisme', 'ondermijning' en 'samenwerking met externe en buitenlandse krachten' aan te pakken en voor stabiliteit te zorgen in Hongkong, waar vorig jaar zware protesten uitbraken tegen het centrale gezag.

