China schaart zich achter Russische interventie na protesten in Kazachstan

De Chinese regering steunt Rusland in zijn beslissing om militaire steun te verlenen aan het regime in Kazachstan. 'China steunt alle inspanningen die de autoriteiten in Kazachstan helpen zo snel mogelijk een einde te maken aan de chaos,' zo heeft Wang Wenbin, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vrijdag in Peking gezegd.

Protesten tegen hoge energieprijzen in Kazachstan op 05\/01\/2022.