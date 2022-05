Canadese provincie: kleine hoeveelheid harddrugs niet langer strafbaar

In de Canadese provincie British Columbia is het bezit van kleine hoeveelheden harddrugs vanaf volgend jaar niet langer strafbaar. Het gaat om een driejarig proefproject met als doel drugsverslaafden te behandelen in plaats van op te sluiten.

De westelijke kustprovincie krijgt vanaf februari volgend jaar vrijstelling van de wet die het bezit van opioïden, cocaïne, amfetamine en andere harddrugs strafbaar stelt. Volwassenen worden niet gearresteerd of aangeklaagd als ze minder dan 2,5 gram bij zich hebben en hun drugs worden ook niet in beslag genomen. Gebruikers worden gewezen op medische hulp voor verslavingen.

In Canada overleden tussen januari 2016 en september vorig jaar 26.690 mensen aan een overdosis opioïden. In British Columbia gaat het naar schatting om zes mensen per dag. ‘We doen dit om levens te redden, maar ook om mensen die drugs gebruiken waardigheid en keuzes te geven’, zei minister van Geestelijke Gezondheid en Verslaving Carolyn Bennett.

Zij sluit niet uit dat het project wordt uitgebreid naar andere delen van Canada. Steden als Montreal en Toronto hebben al interesse getoond. In de Verenigde Staten staat alleen de staat Oregon het bezit van kleine hoeveelheden harddrugs toe.