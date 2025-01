Canadese premier Justin Trudeau gaat stap opzij zetten als partijvoorzitter en premier

De Canadese premier Justin Trudeau heeft maandag op een persconferentie aangekondigd een stap opzij te zullen doen als partijleider van de Liberal Party en als premier. Hij zal wel nog aanblijven in beide rollen tot er een opvolger is aangeduid.

De 53-jarige Canadese premier heeft al enige tijd te kampen met een dalende populariteit en slechte peilingen. De politieke crisis in het land heeft zijn positie alleen maar verder onder druk gezet. Ruim negen jaar na zijn opzienbarende aantreden op het internationale politieke toneel zet hij nu een stap opzij als partijleider en premier.

Trudeau kwam in 2013 aan het hoofd van de Liberal Party. Twee jaar later wist hij zijn partij al naar een duidelijke verkiezingsoverwinning te leiden. Zo mocht hij in november 2015 aan de slag als de nieuwe premier van Canada. Zijn liberaal en inclusief beleid trok al snel wereldwijd de aandacht. Met een buitenlands beleid dat gestoeld was op een multilaterale aanpak wist hij Canada weer een stevige positie te geven op het internationale toneel.

Justin Trudeau, de oudste zoon van ex-premier Pierre Trudeau, wist bovendien zichzelf goed te verkopen. De gewezen amateurbokser besteedde daarbij ook ruime aandacht aan sociale media. Als premier legde hij de nadruk onder meer op verzoening met inheemse volkeren, feminisme, klimaatbeleid en abortusrechten. Onder zijn bewind werd Canada ook het tweede land ter wereld dat cannabis legaliseerde.

Maar Trudeaus populariteit brokkelde geleidelijk af, onder meer als gevolg van enkele schandalen. Zijn Liberal Party verloor zetels bij de parlementsverkiezingen van 2019, maar bleef wel de grootste partij van het land. Trudeau moest noodgedwongen verder met een minderheidsregering. Ook na de verkiezingen van 2021 moest hij met een minderheidsregering besturen.

De druk op Trudeau is vorig jaar nog verder toegenomen, onder meer als gevolg van de hoge inflatie, een wooncrisis en de stijgende criminaliteit in het land. Hij moest verschillende vertrouwensstemmingen ondergaan in het parlement, maar wist die telkens te overleven.

Met de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de VS werd nog een bijkomende tik uitgedeeld. Trump kondigde al snel aan dat hij douanerechten van 25 procent wil heffen op Canadese producten.

Vervolgens raakte Trudeau het met vicepremier en minister van Financiën Chrystia Freeland niet eens over de Canadese reactie op die aankondiging. In december besliste Freeland ontslag te nemen. Een bezoek aan Trump in diens residentie Mar-a-Lago heeft niet tot een uitweg geleid. Trump heeft op sociaalnetwerksites meermaals kritiek geuit op Trudeau en heeft hem ook kleinerend omschreven als de ‘gouverneur’ van Canada.

In de aanloop naar een bijeenkomst van de liberale parlementsleden, die woensdag zal plaatsvinden, hadden verschillende Canadese media al gespeculeerd over zijn aftreden als partijleider. Ook binnen de eigen partij was de steun voor Trudeau immers afgenomen. De liberalen vreesden dat de komende parlementsverkiezingen, die ten laatste in oktober moeten plaatsvinden, met Trudeau aan het stuur zouden uitdraaien op een zware nederlaag.