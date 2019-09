Een parlementslid van de Britse regerende Conservatieve Partij is dinsdag overgelopen naar de Liberal-Democrats. Tijdens een toespraak van premier Boris Johnson ging Philip Lee ostentatief op de oppositiebanken zitten. De regering-Johnson, die al op de gedoogsteun van de Noord-Ierse unionisten van de DUP moest rekenen, is zo haar 'working majority' kwijt.

De beslissing van Lee, die al negen jaar in het parlement zit, komt er op een politiek erg gevoelig moment. Dinsdagavond zal het parlement beslissen of het een wetsvoorstel van de oppositie in overweging neemt dat een 'no deal'-brexit moet vermijden.

Het is precies de brexit-politiek van de Tories die Lee motiveerde om de partij te verlaten, schrijft hij in een brief aan Johnson. "Het hele brexit-proces heeft deze ooit grote partij veranderd in iets wat op een enggeestige factie is gaan lijken, waarin iemands 'conservatisme' afgemeten wordt aan de roekeloosheid waarmee hij de Europese Unie wil verlaten." Nog meer betreurenswaardig, aldus Lee, is dat de Conservatieve Partij "besmet is geraakt met de tweelingziektes populisme en Engels nationalisme".

Bij de Lib-Dems van de nieuwe partijleider Jo Swinson voelt Lee zich naar eigen zeggen het meeste thuis. Hij vindt het de partij die het beste geplaatst is om een einde te maken aan de verdeeldheid in de Britse politiek.

De overstap van Lee maakt de manoeuvreerruimte van Johnson nog beperkter. Hij stond al aan het hoofd van een minderheidsregering, die dankzij de gedoogsteun van de DUP een 'meerderheid' van 1 zetel had. Op een cruciaal ogenblik in de Britse politieke geschiedenis is Johnson nu dus ook die meerderheid kwijt.