Britse premier: ‘China is grootste uitdaging van onze tijd’

De Britse premier Rishi Sunak waarschuwt voor een toenemend gevaar van China voor de internationale orde.

‘China is de grootste uitdaging van onze tijd voor de wereldwijde veiligheid en welvaart’, zo zei Sunak zondag in de marge van de G7-top in het Japanse Hiroshima.

China gedraagt zich volgens de Britse premier ’toenemend autoritair in het binnenland en steeds forser in het buitenland’.

‘De G7 neemt stappen opdat China zich niet zou mengen in soevereine aangelegenheden van anderen’, aldus Sunak. De Britse premier krijgt in eigen land kritiek omdat hij te laks zou zijn ten opzichte van China.