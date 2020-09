Premier Boris Johnson heeft dinsdag een nieuwe hindernis genomen met zijn wetsontwerp voor de opheffing van een belangrijke bepaling in het akkoord over de exit van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Parlementsleden stemden ermee in dat de wet naar de volgende fase zou gaan, ondanks fel verzet vanuit de EU.

Het Lagerhuis gaf zijn steun aan de Internal Market Bill, nadat Johnson een amendement had ingediend. De leden van het Lagerhuis keurden het amendement goed zonder dat er formeel over gestemd werd. De regering zei dat ze woensdag meer details aan de parlementsleden zou beginnen te geven.

Johnson wil met de wet het akkoord over de brexit, dat hij onderschreven heeft, deels opheffen. Daarbij gaat het over de regeling voor Noord-Ierland.

