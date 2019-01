Brexit: hoe het nu verder moet, weet niemand

Het is nu eerst de uitkomst afwachten van de motie van wantrouwen die Jeremy Corbyn, de leider van oppositiepartij Labour, dinsdagavond indiende, meteen na het wegstemmen van Mays brexitakkoord. Het debat over de motie en de stemming zal vanavond reeds plaatsvinden, rond 19 uur Britse tijd (20 uur Belgische tijd).

De kans dat de regering van premier Theresa May die motie verliest en er nieuwe verkiezingen komen, lijkt echter klein. Verschillende partijgenoten van May, onder wie de notoire brexiteer en een van haar grootste criticasters Boris Johnson, heeft al gezegd dat hij de regering zal steunen en ook de Noord-Ierse DUP gaat dat doen. De mogelijkheid dat na nieuwe verkiezingen Labourleider Corbyn premier wordt, willen ze absoluut vermijden.

May is alleszins niet van plan om zelf op te stappen. Indien ze de motie van wantrouwen overleeft, wil ze met het hele parlement overleg plegen over de volgende stappen. Maandag wil ze het parlement dan een plan B voorleggen. Op concessies van Europa lijkt ze niet te moeten rekenen.

Nieuw referendum?

De mogelijkheid van een tweede referendum klinkt steeds luider, maar de meningen daarover zijn verdeeld. In het parlement is daar voorlopig geen meerderheid voor, maar uiteindelijk kan het wel de enige uitweg blijken om een no-deal of harde brexit te vermijden. Verwacht wordt dat Corbyn de organisatie van een tweede referendum zal steunen indien hij May niet uit het zadel kan lichten.

Voor May brengt zo'n referendum echter geen zoden aan de dijk. 'Er is geen eensgezindheid over de vraag die moet worden gesteld, en al helemaal niet over het antwoord', klonk het dinsdag nog voor de stemming.

Geen uitstel

Een ding is zeker: de tijd begint te dringen want op 29 maart is het zover. Die datum uitstellen is geen optie, zei Europees parlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD) op Radio 1. Verhofstadt leidt de brexitwerkgroep van het Europees parlement. 'We willen niet dat die datum nu verder wordt opgeschoven. Dan wordt de chaos van het Britse parlement ingevoerd in de Europese politiek. Onze bedrijven hebben nu zekerheid nodig'.

De deal kreeg een historische uppercut van 432 stemmen tegen, tegenover slechts 202 voor. Verhofstadt interpreteert die uitslag als een oproep tot een veel hechtere toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU dan wat nu op tafel ligt.

'Er zijn een honderdtal harde brexiteers bij die tegenstemmen, maar de meeste anderen zijn parlementsleden die eigenlijk een hechtere relatie willen. Dat kan gaan richting een volwaardige douane-unie, of richting de interne markt', zei hij.

Dat kan toegevoegd worden aan de zogenaamde politieke verklaring over de toekomstige relaties tussen Londen en de EU, vindt Verhofstadt. Aan het 585 pagina's tellende terugtrekkingsverdrag zelf, wordt niet meer getornd, benadrukte hij.

Voorbereiden

Volgens Open VLD-vicepremier Alexander De Croo is het aan de Britten om duidelijk te maken wat ze wél willen, nu het brexitakkoord tussen de Britse regering en de Europese onderhandelaars in het Britse Lagerhuis is afgeschoten. 'We zijn de voorbije maanden van de ene verrassing in de andere gevallen. De enige constante is dat de Britten meester zijn in zichzelf in de voet schieten en bijkomende chaos creëren', zei hij op Radio 1.

'Men is tegen de brexitdeal, tegen een nieuw referendum, tegen een harde brexit, men wil geen lid van de EU zijn, maar wat wil men dan wel? De tijd begint te dringen, 29 maart is niet veraf.'

De Croo, ook minister van Financiën, zit over een dik uur samen met vertegenwoordigers van douane en het bedrijfsleven om een potentiële brexit zonder akkoord beter voor te bereiden. 'Ik wil vanuit mijn bevoegdheid alles in het werk stellen om de Belgische bedrijven bij te staan. Leuk is het niet, maar we kunnen wel alles doen om het zo vlot mogelijk te laten verlopen', maakt de minister zich sterk.

Minister van Economie en Werk Kris Peeters (CD&V) kondigt op Twitter aan dat de Brexit High Level Group onder leiding van graaf Paul Buysse volgende week dinsdag samenkomt. Tegen dan zou er duidelijkheid moeten zijn over welke richting premier May uit wil, zegt hij. 'We zullen met High Level Group overleggen hoe we de Belgische economie en tewerkstelling veilig kunnen stellen in de nieuwe situatie.'

De belangrijkste ministers van de federale regering komen om 10 uur bijeen over de brexit. Na afloop volgt een persconferentie.