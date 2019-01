Wat als het straks fout gaat voor premier Theresa May?

Maandag deed de Britse premier Theresa May een laatste oproep aan het parlement om haar scheidingsakkoord met de Europese Unie te steunen. Ze had daarvoor de symbolische locatie van een fabriek in Stoke-on-Trent gekozen, een bolwerk van het Brexit-kamp. Maar volgens de meeste pronostieken zal haar akkoord morgen in het Britse Lagerhuis weggestemd worden. Naast de Labourpartij, de Liberal Democrats, de Schotse nationalisten (SNP) en de Noord-Ierse Sinn Fein, zullen ook minstens 80 brexiteers in haar eigen conservatieve partij tegenstemmen. Hetzelfde geldt voor de Noord-Ierse Unionisten (DUP) die de minderheidsregering van May tot nu toe gedoogsteun verleenden.

