Theresa May heeft verkeerd gegokt en krijgt de chaos die ze verdient

230 stemmen. Zo groot was het verschil tussen het aantal parlementsleden dat voor en tegen het akkoord van Theresa May stemde. De Britse premier kwam maar liefst 115 stemmen te kort voor een eenvoudige meerderheid. Volgens de Britse kranten alvast de grootste nederlaag in de geschiedenis van het Britse premierschap. De strategie die Theresa May de afgelopen maanden heeft gehanteerd - ze vroeg het parlement al dreigend om pragmatisme -, heeft duidelijk niet gewerkt.

...