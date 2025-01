Branden in Los Angeles blijven uitbreiden: inwoners Hollywood Hills verplicht geëvacueerd

De gouverneur van Californië Gavin Newsom heeft meer dan 7.500 brandweerlui en hulpverleners gemobiliseerd om de verwoestende bosbranden in Los Angeles te bestrijden. Het vuur raakt er maar moeilijk onder controle.

Op de iconische Hollywood Hills in Los Angeles is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Dat meldt het hoofd van de brandweer van Los Angeles Kristin Crowley aan Amerikaanse media. Inwoners van het gebied tussen Laurel Canyon Boulevard ten westen, Mulholland Drive ten noord, de 101 Freeway ten oosten en Hollywood Boulevard ten zuiden zijn verplicht te evacueren.

De bosbranden bestaan uit zes afzonderlijke branden. Na de Palisades-brand, de Hurst-brand, de Woodley-brand, de Eato-brand en de Lidia-brand vormt de bosbrand op Hollywood Hills de zesde bosbrand. Bij de Palisades-brand is al 64 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Meet dan duizend gebouwen zijn verwoest. Het is de meest verwoestende bosbrand in de geschiedenis van Los Angeles.

Bij de bosbranden zijn vijf mensen om het leven gekomen. Meer dan 150.000 mensen staan onder evacuatiebevel, becijferde CNN.

Brandweerlui aan het werk in Palisades, een voorstad van Los Angeles, op 8 Januari 2025.

Meer dan 7.500 brandweerlui en hulpverleners gemobiliseerd

“Californië heeft duizenden mensen ter plaatse om de branden te bestrijden. De staat laat geen middel onbeproefd om de Californische gemeenschappen te beschermen”, aldus gouverneur Newsom.

Zo is het State Operations Center geactiveerd, dat 1.400 brandweerlui inzet. Het Californische Departement van Bosbeheer en Brandbescherming (CAL FIRE) zet onder andere meer dan 4.700 brandweerlui in. De Californische Nationale Garde (Cal Guard) heeft meer dan 600 medewerkers gestuurd om de brandblus- en ordehandhavingsoperaties te ondersteunen.

Newsom heeft tevens een uitvoeringsbesluit uitgevaardigd om de gemeenschappen te helpen. De Amerikaanse president Joe Biden riep het getroffen gebied eerder woensdag uit als rampgebied en gaf de opdracht federale hulp te voorzien ter aanvulling van de herstelinspanningen van het lokale bestuur en de staat. Dinsdag had Newsom al de noodtoestand uitgeroepen.

Bekendmaking van Oscar-nominaties twee dagen uitgesteld

In het licht van de bosbranden die de Amerikaanse staat Californië treffen, heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences de aankondiging van de Oscar-nominaties uitgesteld van 17 januari naar 19 januari. Dat meldt de bestuursvoorzitter van de Academy, Bill Kramer, in een brief aan de leden, die de Los Angeles Times heeft kunnen inkijken.

De Academy is een eliteclub van filmmakers met meer dan 10.500 leden, van wie velen in Los Angeles leven en getroffen zijn door de bosbranden. Zij krijgen nu ook meer tijd om te stemmen: normaal zou de stemming afgesloten worden op 12 januari, maar dat is uitgesteld naar 14 januari. Met de 97e Academy Awards of Oscars bekroont de Academy op zondag 2 maart films die verschenen zijn in 2024. De awardshow gaat door in het Dolby Theatre in Hollywood.

Ook de Critics Choice Awards, die zondag in Santa Monica zou doorgaan, is uitgesteld. Het prestigieuze prijzengala zal nu plaatsvinden op 26 januari. De Hollywood Screen Actors Guild (SAG) heeft dan weer zijn nominatieceremonie op woensdag geannuleerd. De nominaties zijn schriftelijk bekendgemaakt. De prijzen worden op 23 februari uitgedeeld.