Bij de bosbranden die door de Amerikaanse staat Californië razen, zijn zeker al tien mensen omgekomen. Dat meldt het Departement van Lijkschouwing van Los Angeles County.

Toch blijft het precieze dodental door de omvang van de ramp ongekend. “Op dit moment weten we het eerlijk gezegd nog niet”, zei Robert Luna, sheriff van Los Angeles County, eerder. “Op een gegeven moment zullen we de getroffen gebieden grondiger kunnen onderzoeken”, zei hij. “Sommige zien eruit alsof er een bom op is gevallen. Daar zullen we honden en andere zaken kunnen inzetten die ons helpen om hopelijk niet te veel dodelijke slachtoffers te vinden.”

Ondertussen laat president Biden weten dat de federale regering de kosten voor de brandbestrijding in de staat Californië volledig voor haar rekening zal nemen. “We staan achter jullie, we gaan nergens heen”, aldus president Biden tijdens een vergadering met verantwoordelijken van relevante federale agentschappen in het Witte Huis.

De federale regering zal de komende 180 dagen instaan voor de kosten van de brandbestrijding, maar ook de kosten voor het herstel. Zo maande president Biden getroffen inwoners uit Los Angeles aan om zich te wenden tot de federale autoriteiten om hulp te vragen voor onmiddellijke behoeften zoals onderdak, medicatie en voedsel.

Daarnaast zal de federale regering ook de loonkosten van de brandweerlui en de kosten voor het puinruimen betalen. “Ik heb tegen de gouverneur en lokale ambtenaren gezegd dat ze kosten noch moeite mogen sparen om te doen wat ze moeten doen om deze branden onder controle te krijgen”, zei president Biden.

“We zijn bereid om alles te doen zolang het nodig is om deze branden onder controle te brengen en om te helpen bij de wederopbouw en om ervoor te zorgen dat we weer normaal kunnen leven. Het wordt een verdomd lange weg”, aldus nog president Biden.

Hij kondigde ook aan dat het Amerikaanse ministerie van Defensie meer dan 400 brandweerlui, meer dan 30 blushelikopters en -vliegtuigen en acht C-130’s naar Zuid-Californië stuurt. Het stuurt ook 500 medewerkers die de zullen helpen bij de opruimwerkzaamheden. “Het gaat om de meest verwoestende branden in de geschiedenis van Californië”, zei president Biden nog.

Op de vraag of Californië ook de nodige steun onder de Trump-administratie zou krijgen, zei Biden dat het niet aan hem was om hierop te antwoorden. “Ik bid tot God dat ze het zullen krijgen”, klonk het.

De bosbranden in en bij Los Angeles dreigen voor de Verenigde Staten een van de duurste natuurrampen te worden met een geschatte schade van zeker 50 miljard euro.

Brandweerlui aan het werk in Palisades, een voorstad van Los Angeles, op 8 Januari 2025.

De bosbranden bestaan uit zes afzonderlijke branden. Na de Palisades-brand, de Hurst-brand, de Woodley-brand, de Eato-brand en de Lidia-brand vormt de bosbrand op Hollywood Hills de zesde bosbrand. Het precieze dodental door de omvang van de ramp is voorlopig ongekend.

Bekendmaking van Oscar-nominaties twee dagen uitgesteld

In het licht van de bosbranden heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences de aankondiging van de Oscar-nominaties uitgesteld van 17 januari naar 19 januari. Dat meldt de bestuursvoorzitter van de Academy, Bill Kramer, in een brief aan de leden, die de Los Angeles Times heeft kunnen inkijken.

De Academy is een eliteclub van filmmakers met meer dan 10.500 leden, van wie velen in Los Angeles leven en getroffen zijn door de bosbranden. Zij krijgen nu ook meer tijd om te stemmen: normaal zou de stemming afgesloten worden op 12 januari, maar dat is uitgesteld naar 14 januari. Met de 97e Academy Awards of Oscars bekroont de Academy op zondag 2 maart films die verschenen zijn in 2024. De awardshow gaat door in het Dolby Theatre in Hollywood.

Ook de Critics Choice Awards, die zondag in Santa Monica zou doorgaan, is uitgesteld. Het prestigieuze prijzengala zal nu plaatsvinden op 26 januari. De Hollywood Screen Actors Guild (SAG) heeft dan weer zijn nominatieceremonie op woensdag geannuleerd. De nominaties zijn schriftelijk bekendgemaakt. De prijzen worden op 23 februari uitgedeeld.