Bosbranden Los Angeles: 30.000 bewoners krijgen evacuatiebevel

In het noorden van Los Angeles hebben meer dan 30.000 bewoners een evacuatiebevel gekregen door branden in de heuvels rond de Amerikaanse stad. Dat meldt het lokale hoofd van de brandweer aan Amerikaanse media. Er woeden drie branden die snel uitbreiden en al meerdere gebouwen in de as hebben gelegd.

De grootste brand woedt bij de chique wijk Pacific Palisades waar zeker 13.000 gebouwen door het vuur worden bedreigd. De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië Gavin Newsom riep dinsdag de noodtoestand uit nadat de branden op enkele uren tijd fel waren uitgebreid. De brand heeft al zeker 12 vierkante kilometer getroffen. Minstens 166.000 huishoudens zitten zonder stroom.

Het vuur wordt aangewakkerd door sterke winden, die zeker tot woensdag aanhouden. Die maken het de blusvliegtuigen ook lastig om op te stijgen, meldt de Los Angeles Times. Er worden ook branden gemeld in Altadena, Arcadia, Pasadena, Santa Monica en Sylmar. Verschillende wegen zijn afgesloten en meerdere scholen in de getroffen buurt blijven woensdag dicht.

Plaatselijke media melden dat er gewonden zijn gevallen, onder wie zeker één ernstig. Ook zouden plunderaars actief zijn. Alle geëvacueerden zijn opgeroepen de deuren van de woning ontgrendeld te laten en de stroom uit te schakelen.

Onder de mensen die voor de vuurzee vluchten zijn volgens Amerikaanse media ook filmsterren zoals James Woods, Mark Hamill en Eugene Levy. Volgens The Hollywood Reporter hebben meerdere beroemdheden zoals Jennifer Aniston, Tom Hanks, Michael Keaton en Reese Witherspoon een huis in het getroffen gebied.

Zeker drie grote filmpremières zijn al afgelast vanwege de bosbranden. Het gaat om de biopic ‘Better Man’ met Robbie Williams, de film ‘Unstoppable’ met Jennifer Lopez en ‘Wolf Man’.

Het vuur brak dinsdagnamiddag uit in de wijk Pacific Palisades, die grenst aan de bergen van Santa Monica. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.