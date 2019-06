Boris Johnson en Jeremy Hunt zijn de twee resterende kandidaten die Theresa May kunnen opvolgen als leider van de Conservatieve Partij en als Britse eerste minister. Tijdens de vijfde stemronde is Michael Gove nipt afgevallen.

Johnson stak opnieuw met kop en schouders boven de tegenstand uit. Hij kreeg donderdagavond de steun van 160 van de 313 Conservatieven in het Britse parlement. Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt haalde 77 stemmen binnen.

Daarmee wipte hij nog net over Milieuminister Michael Gove, die 75 stemmen haalde. De circa 160.000 partijleden krijgen nu een maand de tijd om per brief een keuze te maken tussen de twee overblijvers. In de week van 22 juli weten we dan wie de nieuwe Britse premier wordt.

De nieuwe bewoner van Downing Street 10 krijgt met de brexit in elk geval een loodzware taak op het bord. Jeremy Hunt wil heronderhandelen met Brussel, vooral over de verguisde Ierse backstop. Hij gelooft dat dat tegen 31 oktober kan lukken, maar sluit uitstel niet uit.

Johnson is de hardste brexiteer. Hij wil de Unie op 31 oktober verlaten, met of zonder deal, en is bereid het parlement daarvoor te overrulen.

Het Lagerhuis heeft zich al meermaals tegen een no deal-scenario uitgesproken. Daarnaast weigert de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en ex-burgemeester van Londen de openstaande factuur van 40 miljard euro aan Europa te betalen.