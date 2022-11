Bondskanselier Scholz in China voor bezoek van elf uur

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is vrijdagochtend aangekomen op de luchthaven van Peking voor een bliksembezoek aan de Chinese president Xi Jinping.

De reis is in meerdere opzichten bijzonder, mede omdat Scholz de eerste leider van een G7-land is die Xi bezoekt sinds het begin van de coronapandemie. Door de nog altijd strenge Chinese coronamaatregelen blijft Scholz slechts elf uur in China.

De Duitse bondskanselier is ook de eerste regeringsleider die Xi bezoekt sinds hij twee weken geleden werd herkozen als partijleider. Naast de bondskanselier nemen ook tientallen topmannen van onder meer Volkswagen, BMW en de Deutsche Bank deel aan het korte bezoek.

Koerswijziging

In aanloop naar zijn reis kondigde Scholz een koerswijziging aan ten opzichte van China. Hij wees erop dat de belangrijke handelspartner van de Duitsers meer nadruk legt op de nationale eenheid en het versterken van het communistische systeem. ‘Het China van vandaag is niet meer hetzelfde als vijf of tien jaar geleden’, aldus Scholz onlangs in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. ‘Het is duidelijk dat als China verandert, de manier waarop we met China omgaan ook moet veranderen.’

De Duitse regeringsleider heeft beloofd tijdens zijn gesprek met Xi de mensenrechten in het land en de onderdrukking van minderheden zoals de Oeigoeren te bespreken. Ook hoopt hij dat Peking Moskou onder druk zet over de inval in Oekraïne.