De Amerikaanse president Joe Biden moet meer sancties aan de entourage van de Russische president Vladimir Poetin opleggen. Dat vindt Vladimir Asjoerkov, een bondgenoot van oppositieleider Aleksej Navalny.

Kremlincriticus Navalny zit gevangen sinds zijn terugkeer in Rusland. 'De huidige sancties raken de juiste mensen niet genoeg', schrijft Asjoerkov in een brief aan president Biden, die hij zaterdag op zijn Facebookpagina plaatste. Asjoerkov noemde daarbij de namen van 35 personen, onder wie oligarch Roman Abramovich, hoge regeringsfunctionarissen en topmannen van staatsbedrijven, tegen wie volgens Asjoerkov sancties moeten worden genomen. 'Minder zal er niet voor zorgen dat het regime zijn gedrag verandert', aldus Asjoerkov.

Volgens hem moet het Westen de betrokken personen straffen omdat zij de leiding hebben over 'het plegen van verkiezingsfraude, het stelen van overheidsgeld en het vergiftigen van mensen'. Ook willen Navalny en zijn bondgenoten dat personen en bedrijven die geld van Poetins entourage beheren, worden gestraft.

Navalny werd op 17 januari gearresteerd toen hij terugkeerde uit Duitsland, waar hij herstelde van een moordaanslag met zenuwgif in augustus. Volgens Navalny, westerse regeringen en het netwerk voor burgerjournalistiek Bellingcat zitten Russische veiligheidsdiensten achter de aanslag. Een Russische rechtbank bepaalde eerder deze maand dat Navalny zeker een maand in voorarrest moet blijven.

Poetin, die ontkent iets met de moordaanslag op Navalny van doen te hebben, heeft zich meermaals beklaagd over de westerse sancties, die hij oneerlijk vindt. De Russische leider zwoer dat hij zijn koers niet zal wijzigen onder de druk van buitenaf.

