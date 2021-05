Als de ijskap op West-Antarctica smelt, zal dat de zeespiegel aanzienlijk sneller doen stijgen dan tot toe werd aangenomen, stelt nieuw onderzoek aan de Universiteit van Harvard. Dat heeft niet te maken met het ijs zelf, maar met de grond eronder.

Een studie in Science Advances bevat nieuwe berekeningen voor wat onderzoekers het 'wateruitstootmechanisme' noemen. Dit treedt in werking wanneer het vaste gesteente onder de ijskap omhoog komt naarmate het ijs smelt en het totale gewicht van de ijskap afneemt. Dat gesteente bevindt zich onder het zeeniveau, dus wanneer het omhoog komt duwt het water de oceaan in en draagt het zo bij aan de wereldwijde zeespiegelstijging.

Onderschat

'De omvang van het effect kwam als een grote schok voor ons', zegt Linda Pan, promoverend geoloog aan de Universiteit van Harvard. 'Eerdere studies die dit mechanisme hadden bekeken, verwierpen het als onbeduidend.'

Als de West-Antarctische ijskap helemaal zou instorten, is de meest geciteerde schatting dat de zeespiegel met 3,2 meter zal stijgen, zegt haar collega Evelyn Powell. 'Wat we nu hebben aangetoond, is dat het wateruitstootmechanisme een extra meter, of 30 procent, aan dat totaal zal toevoegen.'

Sneeuwbaleffect

Bovendien blijkt het effect niet alleen invloed op de lange termijn te hebben. Uit simulaties blijkt dat het ook deze eeuw nog het afsmelten van de ijskap zelf kan doen toenemen.

'Elke gepubliceerde projectie van de zeespiegelstijging zal naar boven moeten worden bijgesteld door het werk van deze onderzoekers', zegt Jerry Mitrovica, hoogleraar Aardwetenschappen aan Harvard.

De onderzoekers hopen dat hun berekeningen kunnen bijdragen aan meer nauwkeurige modellen. 'De zeespiegelstijging stopt niet als het ijs ophoudt met smelten', zegt Pan. 'De schade die we aan onze kusten aanrichten zal eeuwenlang voortduren.'

