Bij Democratische kiezers is het gevoel van ernst drie keer hoger dan bij de Republikeinse.

Bijna twee derde van de Amerikanen beschouwt het telefoontje waarin hun president Donald Trump zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky vraagt een onderzoek in te stellen naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon Hunter een 'ernstig probleem'. Dit blijkt uit een opiniepieling van ABC News en Ipsos die de zender zondag heeft vrijgegeven.

Van de ondervraagden zegt 43 procent dat het een 'zeer ernstig probleem' is, terwijl 21 procent het 'eerder ernstig' noemt. 'Helemaal niet ernstig' is het voor 17 procent. Bij Democratische kiezers is het gevoel van ernst drie keer hoger dan bij de Republikeinse.

Uit de peiling blijkt ook dat 83 procent niet verrast was door de actie van de bewoner van het Witte Huis. Slechts 3 procent zei 'zeer verrast' te zijn.

De peiling van Ipsos gebeurde donderdag en vrijdag, in het Engels en Spaans, bij een bij toeval gekozen nationaal staal van 504 volwassenen. De foutmarge bedraagt 4,8 procentpunten.