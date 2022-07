Biden spreekt zich uit voor tweestatenoplossing in Palestijns-Israëlisch conflict

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zich (opnieuw) uitgesproken voor een tweestatenoplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Biden vreest wel dat de voorwaarden voor het opstarten van nieuwe Palestijns-Israëlische vredesgesprekken momenteel niet zijn vervuld.

Die tweestatenoplossing blijft de beste manier om voor beide volkeren veiligheid, welvaart, vrijheid en democratie te bereiken, zo deelde Biden vrijdag mee na afloop van een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Op een persconferentie in Bethlehem, op de Westelijke Jordaanoever, pleitte Biden voor een ‘onafhankelijke Palestijnse staat’ met een ’territoriale continuïteit’. ‘De grond is momenteel nog niet rijp voor het heropstarten van onderhandelingen’, zo stipte hij aan.

Het vredesproces bevindt zich sinds 2014 op een dood punt. ‘We zullen het werk voor de vrede nooit opgeven’, beklemtoonde de Amerikaanse president voorts. ‘Er moet voor de toekomst een politieke horizon zijn die het Palestijnse volk kan zien, of minstens kan voelen. We mogen niet toelaten dat wanhoop een hypotheek legt op de toekomst.’

Consulaat, journaliste

Biden werd tijdens persconferentie in Bethlehem vergezeld door Mahmoud Abbas. De Palestijnse president maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor maatregelen die een einde maken aan het Israëlische ‘apartheidsbeleid’ in de bezette gebieden. Hij vroeg Biden ook om de heropening van het Amerikaanse consulaat voor Palestijnen in Jeruzalem, dat door de gewezen Amerikaanse president Donald Trump werd gesloten. Hij verzocht ook nog om Israël verantwoordelijk te stellen voor de dood van de Amerikaans-Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh.