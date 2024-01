Biden op campagne: ‘Trump wil de geschiedenis stelen, zoals hij de verkiezingen wilde stelen’

In zijn eerste campagnespeech focuste president Joe Biden exclusief op zijn waarschijnlijke Republikeinse tegenstander, Donald Trump. ‘Ik denk dat hij verachtelijk is. Echt.’ ‘Hij is bereid om onze democratie op te offeren’.

Biden reisde naar Valley Forge, Pennsylvania, waar George Washington en zijn troepen in 1777-78 overwinterden. Het Britse leger bezette op dat moment Philadelphia, de toenmalige hoofdstad van de jonge republiek.

Het was de bedoeling dat president Biden de reis en zijn campagnetoespraak op 6 januari zou houden. Dus exact 3 jaar nadat Trump-aanhangers het Capitool bestormden. Maar omwille van een aangekondigde winterstorm werd het evenement met een dag vervroegd.

Biden verwees in zijn eerste publieke campagnespeech van deze verkiezingscyclus naar de omschrijving die George Washington gaf van de strijd voor vrijheid als ‘een heilige zaak’. ‘Is democratie nog altijd Amerika’s heilige zaak?’ vroeg Biden: ‘Dat is waar deze verkiezingen om draaien’.

Ook bij de vorige verjaardagen van de bestorming van het Capitool hield Biden een speech. Toen vermeed hij het om Trump bij naam te noemen. Dat voorbehoud liet hij dit keer varen. Volgens één telling sprak hij de naam van zijn waarschijnlijke tegenstander tijdens een toespraak van goed een half uur maar liefst 44 keer uit.

‘Een verliezer’

‘De campagne van Donald Trump gaat over hem’, aldus Biden, ‘en niet over de VS, niet over jullie. Donald Trump is geobsedeerd door het verleden, niet door de toekomst. Hij is bereid onze democratie op te offeren om zichzelf aan de macht te brengen.’ Na 60 juridische betwistingen van de uitslag in 2020, ging Biden verder, bleek ‘dat ik de verkiezing won en hij een verliezer was’. ‘Trump belooft nu een campagne van wraak en revanche – zijn woorden – die jaren zal duren’. ‘Hij is een zieke…’, de president slikte een fuck in en belandde bij: ‘Ik denk dat hij verachtelijk is. Echt.’

De toespraak, die alleen Donald Trump als gevaar voor de democratie tot onderwerp had, kan betekenen dat de Bidencampagne dit als voornaamste thema zal nemen. Dit onderwerp bijgevolg meer dan Bidenomics, de economische projecten van de president. Die economische maatregelen zijn ondanks dalende werkloosheid en verminderende inflatie verre van overtuigend voor een meerderheid van de bevolking, blijkt uit peilingen.

Of democratie en de bestorming van het Capitool wél kiezers overtuigen. En dus ook het vermogen heeft om Biden uit de diepe put van onpopulariteit te halen, is evenmin bewezen. Een peiling, die The Washington Post eerder deze week publiceerde, toont dat een kwart van de kiezers (en 44 procent van de Trumpkiezers) gelooft dat de FBI die bestorming organiseerde of aanmoedigde. Nog slechts 53 procent van de kiezers gelooft dat Trump verantwoordelijkheid draagt voor wat toen gebeurde (en amper 14 procent van de Republikeinse kiezers, tegen 27 procent twee jaar geleden).

Die trend naar het witwassen van wat de Trumpaanhang en Trump zelf op 6 januari uitrichtten, motiveerde een deel van de toespraak van Biden.

‘Een slecht sprookje’

Wat Trump op die dag deed en niet deed was volgens Biden ‘van het ergste plichtsverzuim door een president in de geschiedenis van dit land. Hij begrijpt nog altijd niet dat je niet alleen van je land kunt houden als je wint.’

(lees verder onder de preview)

Trump toonde tijdens een meeting opnames van de bestorming, aldus Biden, ’terwijl een van de muiters vanuit de gevangenis een liedje zong via zijn mobieltje. Kunnen jullie het geloven? Het is als een slecht sprookje.’

‘In plaats van ze criminelen te noemen, noemt Trump de muiters patriotten. En hij belooft hen gratie te verlenen als hij herkozen wordt. Trump zegt dat er op 6 januari veel liefde was. De rest van het land, inclusief de ordemacht, zag een boel haat en geweld.’

‘Trump probeert de geschiedenis te stelen op dezelfde manier dat hij de verkiezingen probeerde te stelen. We zagen met onze eigen ogen wat gebeurde. Trumps menigte vormde geen vreedzaam protest. Het was een gewelddadige aanslag. Ze waren muiters, geen patriotten.’

‘Hij heeft het over het bloed van Amerikanen dat wordt vergiftigd, waarbij hij precies dezelfde taal gebruikt als in nazi-Duitsland’, aldus nog Biden.

‘Trump en zijn aanhangers keuren niet alleen politiek geweld goed, ze lachen er zelfs om.’

‘Fysiek geweld is nooit of te nimmer aanvaardbaar in het politiek systeem van de VS. Je kunt niet tegelijk muiten en pro-Amerikaans zijn.’